Arce y Choquehuanca son expulsados del MAS en el ampliado evista de Villa Tunari

Evo Morales confirmó la expulsión definitiva del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca del instrumento político oficialista. La decisión se asumió en el ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala evista, que se realizó este martes en el municipio de Villa Tunari.

En su intervención al final del encuentro, Morales expresó su firme rechazo hacia el comportamiento de Arce y Choquehuanca. “Hermanas y hermanos, el comportamiento de Lucho (Arce) y David (Choquehuanca) ya no es de un militante. Ayer (lunes) vimos una represión inaceptable hacia los hermanos Ponchos Rojos, quienes solo pedían que se respete su sede sindical. Hubo represión y heridos por la Policía. Creo que la expulsión de Lucho y David del instrumento político está más que justificada”, declaró Morales.

El líder cocalero se refirió específicamente a los enfrentamientos ocurridos el lunes en La Paz, donde los Ponchos Rojos, un grupo sindical afín al MAS evista, intentaron recuperar su sede sindical que denunció fue tomada en julio pasado por una dirigencia cercana a Arce. “No es posible que actúen así con nuestros hermanos. Hemos aguantado mucho, pero ya no podemos tolerar más”, añadió Morales.

La decisión del MAS fue respaldada por varios dirigentes del partido. “Nuestra militancia y los sectores sociales inscritos en el padrón biométrico han solicitado la expulsión definitiva de Luis Arce y David Choquehuanca. Ellos ya no son del MAS, no pertenecen al Instrumento Político y no nos representan», afirmó un dirigente del partido.

En octubre del año pasado, Arce y Choquehuanca ya habían sido expulsados del MAS en un congreso realizado en Cochabamba. La expulsión se justificó, en esa oportunidad, ante la inasistencia de Arce al congreso, y en esa misma ocasión se expulsaron a otros 28 militantes leales al presidente.

A pesar de esta decisión, en mayo de este año, Morales reconoció que tanto Arce como Choquehuanca seguían siendo militantes del MAS, aunque su gobierno ya no formaba parte del proceso de cambio impulsado por el partido.

Morales añadió en su programa radial de mayo que «rayamos la cancha» entre Arce, Choquehuanca y el MAS-IPSP, afirmando que aunque fueran militantes, su gobierno ya no representaba al MAS-IPSP. «Alguien ayer planteó, ‘hay que expulsar a Lucho y David’, y el MAS aplaudió. Mañana explicaré más sobre esto, pero por ahora me abstengo de comentar más al respecto», concluyó Morales.

