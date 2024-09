Argentina: Nuevos chats revelan que Fabiola Yañez había dejado el chalet de la Quinta de Olivos cansada de los malos tratos y la violencia de Alberto Fernández

La conversación se registró en el momento que la ex Primera Dama decidió dejar el chalet presidencial para recluirse en la casa de huespedes.

Fabiola Yañez, luego de declarar en Madrid





La defensa de Fabiola Yañez presentó ante la Justicia nuevos chats que revelan que la ex Primera Dama dejó el chalet presidencial de la Quinta de Olivos porque estaba cansada de la violencia y los malos tratos de Alberto Fernández. Según contó en la entrevista que le concedió a Infobae, a mediados de 2023 Yañez decidió mudarse a la casa de huéspedes porque no soportaba los ataques del ex Presidente.

En las capturas de WhatsApp que acompañan esta nota, se exhibe una conversación a las 2:19 de la madrugada donde el ex jefe de Estado insulta a su ex mujer y le pregunta dónde estaba. Yañez contesta que está esperando que le lleven a Francisco, el hijo de ambos. En ese momento ya se había trasladado a la casa de huéspedes. Infructuosamente, el ex mandatario intenta convencer a Fabiola para que regresara al dormitorio principal.

La secuencia coincide con el relato de Yañez, quien aseguró a la periodista Tatiana Schapiro que se iba de madrugada a la casa de huéspedes porque no “soportaba más” los ataques: “¿Cómo una persona con tanta impunidad te hace una cosa así? Entonces ni siquiera le contestaba. Agarraba, me ponía la bata, las pantuflas y me iba a la casa de huéspedes”.

A continuación, la transcripción de la conversación:

Alberto Fernández: Donde mierda estás que no contestas?

Fabiola Yañez: Estoy acá, esperando a que traigan a Francisco

AF: Por que lo llevan allí? Nadie te echo de aquí

FY: Porque quiero dormir con el

AF: Podes dormir con él en su cuarto. No entiendo qué haces.

FY: No te pregunté lo que queres q haga

AF: Ya lo sé

FY: Asi que no me hables

«¿Dónde mierda estás?»: nuevos chats aportados por la defensa de Fabiola Yañez en la causa por violencia de género

En los chats presentados hoy, hay otra conversación que se inicia a las 21:57. Yañez le escribe a Fernández que no quiere exponerse a más escenas violentas y le aclara que puede visitar al hijo de ambos cuando quiera. El ex Presidente responde: “Quiero hablar. No quiero más insultos. No quiero más violencia. Y no quiero que Francisco nos vea separados. No es lo que deseo. Te ruego que me ayudes. Tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia hablemos y escuchémonos”.

A continuación, la transcripción de esta conversación:

FY: Esta claro que no estás para hablar sensatamente después de todo lo que me has dicho. Creo que tenes que tomarte tu tiempo para reflexionar un poco y no voy a exponerme más a momentos violentas. No hay necesidad.

El nene está en el mismo lugar en que vivías vos. Yo no me lo llevé a ningún lado. Podes estar con el cuando quieras y tengas tiempo. Conmigo no.

AF: Quiero hablar. No quiero más insultos. No quiero más violencia. Yo no quiero que Francisco nos vea separados. No es lo que deseo. Te ruego que me ayudes. Tengo la guardia baja. Si te importa salvar nuestra familia hablemos y escuchémonos.

Alberto Fernández reconoce: «No quiero más insultos, no quiero más violencia»

Estas conversaciones se suman a un audio que también fue aportado por la querella a la causa judicial y ayer fue publicado por este medio. En ese registro se puede escuchar una conversación en el chalet principal de la Quinta durante la cual Fernández insulta a Yañez porque no se ponían de acuerdo sobre qué serie de televisión mirar.

Este material ya está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González junto a las fotos de Yañez con moretones y otros elementos probatorios. En paralelo, ambas partes siguen presentando testigos y esta mañana se encuentra declarando en Comodoro Py Myriam Verdugo, mamá de Yañez, quien viajó especialmente desde España.

El testimonio de Verdugo es clave para la investigación, puesto que vivió con su hija en la Quinta de Olivos cuando la víctima sufrió la violencia de género denunciada.

Hasta el momento, la Justicia logró establecer una cronología de los hechos gracias a los testimonios de los testigos, entre los que se encuentran amigos, familiares, ex empleados y otras personas de interés en la causa. Las declaraciones se complementan con las fotos, videos y audios que Gallego entregó desde que Yañez decidió avanzar judicialmente contra el ex mandatario.