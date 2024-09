Auditoría energética e inteligencia artificial aplicadas al futuro de tu carrera

¿Te has dado cuenta de lo mucho que están cambiando las cosas? La tecnología avanza a pasos agigantados y, cada vez más, se necesitan personas preparadas para enfrentarse a los retos que esto implica. Uno de los mejores ejemplos es cómo la energía y la inteligencia artificial (IA) están transformando el mundo profesional. Pero no te preocupes, no estamos hablando de algo que sólo sea accesible para expertos. ¿Te imaginas poder especializarte en auditoría energética o en inteligencia artificial aplicada a la empresa sin pagar ni un céntimo?

Pues sí, es posible. Y todo gracias a estos dos cursos 100% online y gratuitos que, en mi opinión, son una oportunidad que no deberías dejar pasar. Ya sé lo que estás pensando: “¿y qué tengo que hacer yo para inscribirme?”. Tranquilo, vamos a verlo paso a paso.

¿Por qué estos cursos?

A ver, todos sabemos que la formación online ha ganado terreno, sobre todo por su flexibilidad. Si eres de los que prefieren hacer las cosas a su ritmo, desde casa y sin horarios fijos, este formato es perfecto para ti. Pero no es sólo eso. Los cursos que te voy a contar no solo son online, sino que están financiados por los fondos Next Generation EU. Esto significa que no tendrás que pagar nada y, al mismo tiempo, te estarás preparando para trabajos con alta demanda en el mercado.

La oferta incluye dos cursos muy interesantes: uno enfocado en la auditoría energética dentro de la industria, y otro en la inteligencia artificial aplicada al ámbito empresarial. ¡Y ambos con certificación al finalizar! Nada mal, ¿verdad?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Auditoría energética en la industria: un futuro más eficiente

Si alguna vez te has preguntado cómo pueden las empresas reducir su consumo de energía, este curso te va a interesar. La auditoría energética es básicamente un análisis que identifica oportunidades para hacer más eficiente el uso de la energía en una empresa. Piensa en todas esas industrias que gastan toneladas de energía al día: un buen auditor puede ayudarles a ahorrar miles de euros.

El curso está diseñado para personas que ya tienen una base académica. Si tienes un Ciclo Formativo de Grado Medio, Superior, o si terminaste el Bachillerato, ya cumples con los requisitos de acceso. ¿Y cuál es el beneficio para ti? Al completar el curso y obtener el diploma, no solo habrás aprendido a detectar oportunidades de mejora energética, sino que también podrás ofrecer un valor añadido en cualquier empresa del sector industrial.

En mi opinión, con lo que está ocurriendo con la sostenibilidad y las medidas para cuidar el planeta, formarte en auditoría energética puede abrirte muchas puertas. Y no te lo digo por decir, cada vez más empresas están obligadas a hacer este tipo de auditorías para cumplir con regulaciones medioambientales.

Inteligencia artificial aplicada a la empresa: la clave del éxito futuro

¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Cuántas veces has escuchado que la IA va a cambiarlo todo? Es probable que incluso ya esté afectando a tu trabajo sin que te des cuenta. La IA ya no es cosa del futuro, está ocurriendo ahora, y lo mejor es que tú también puedes aprender a usarla.

Este curso no requiere formación previa, así que es perfecto si te pica la curiosidad pero no tienes experiencia en el tema. Desde la automatización de procesos hasta la optimización empresarial, la IA ofrece una cantidad inmensa de oportunidades. Y lo mejor es que, al terminar el curso, tendrás una idea clara de cómo aplicar estas tecnologías en un entorno empresarial real. Imagina proponer mejoras basadas en IA en tu trabajo actual o en una entrevista. Sin duda, te haría destacar del resto.

En WWWhatsnew.com hemos hablado muchas veces de cómo la IA está revolucionando sectores como el marketing digital, la atención al cliente y la gestión de datos. Pero la clave no es sólo saber que existe, sino aprender cómo aplicarla. Con este curso gratuito, tendrás las herramientas para hacerlo.

¿Cómo funciona la inscripción?

Aquí no hay complicaciones. La inscripción es muy sencilla y completamente online. Solo tienes que acceder a la plataforma de inscripción y elegir el curso que más te llame la atención. ¿Te interesa la auditoría energética o prefieres dar el salto hacia la inteligencia artificial? Tú decides. Lo importante es que sólo puedes hacer uno de los dos cursos en esta convocatoria, así que elige bien.

– Pulsad en https://microcreditos.aprendea.com/?captador=44bcbdbe123456c2c3c4c5c6c7c8c9ff

– Seleccionad el curso de IA: https://microcreditos.aprendea.com/curso.html?id=inteligencia-artificial-aplicada-a-empresa

– Rellenad el formulario, y donde pone «Remitido por» poned mi nombre «Juan Diego Polo»

Una vez te inscribas, tendrás acceso al contenido 24/7, lo que significa que puedes aprender a tu propio ritmo, sin agobios. Y si estás pensando, «pero si soy trabajador autónomo o estoy en el paro, ¿esto es para mí?», la respuesta es sí. Tanto si trabajas por cuenta ajena como si eres autónomo o estás buscando empleo, este curso es para ti.

Certificación y beneficios

Al completar el 75% de las pruebas de evaluación, recibirás un diploma que acreditará tus nuevos conocimientos. Esto es algo que puedes poner en tu currículum y que te abrirá puertas en sectores clave. Hoy en día, tener una certificación en auditoría energética o inteligencia artificial puede ser el factor diferenciador en una oferta de trabajo. Y, lo mejor de todo, no hay ningún coste para ti, gracias a los fondos europeos que están financiando esta formación.

No dejes pasar esta oportunidad

Lo más importante es que tomes acción. Hay un montón de formaciones por ahí, pero pocas que te ofrezcan tanta flexibilidad y valor sin coste alguno. Si has llegado hasta aquí, es porque te interesa el tema, así que no lo dudes más. Dale un vistazo a los detalles de la inscripción y empieza a formarte en uno de los sectores con más futuro. Y recuerda, cada curso tiene un número limitado de plazas, así que mejor no lo dejes para más tarde.