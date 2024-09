Avizoran complicado panorama legal para Evo y le aconsejan dejar la reelección y cuidar su libertad

Fuente: erbol.com.bo

Dos analistas políticos anticipan un panorama legal complicado para el expresidente Evo Morales, debido a diversas denuncias que podrían cobrar fuerza en la medida en que insista en desestabilizar al gobierno buscando su rehabilitación como candidato presidencial. Por ello, le recomendaron abandonar dicha aspiración y concentrarse en preservar su libertad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

El líder histórico de la «guerra del gas» de El Alto, Roberto de la Cruz, afirmó que el gobierno tiene información que compromete a Morales con actos de corrupción, sobre préstamos de Venezuela y acuerdos con petroleras transnacionales.

“El gobierno sabe muy bien lo que ha sucedido, y la renuncia voluntaria del ministro Lima responde a este conocimiento. Es una señal de que Evo Morales, con seguridad, enfrentará un rosario de procesos penales», declaró el también abogado constitucionalista.

Añadió: “Si fuera su asesor, le diría: ‘Hermano, te están hundiendo más. Deberías retirarte como un líder histórico y dedicarte únicamente a orientar a los nuevos actores del MAS. Si no escucha, me apartaría de él'», indicó.

RUIZ: SOLO ACUMULA DELITOS

Por su parte, el analista Luis Alberto Ruiz recordó que Morales tiene cuentas pendientes tanto a nivel nacional como internacional. Advirtió que, sin un gobierno que lo proteja, la justicia internacional exigirá rinda cuentas por el caso Hotel Las Américas y la ejecución del irlandés Michael Dwyer.

«Este caso no dejará dormir tranquilo a Evo Morales. Si fuera su asesor, le recomendaría que cuide su libertad y busque un lugar donde sus amigos puedan protegerlo, antes de que termine siendo extraditado», sugirió.

Ruiz cree que Morales debería aprovechar que aún goza de libertad de locomoción y buscar un país donde cuente con seguridad como Venezuela donde tampoco ya lo quieran por utilizar vehículos comprados con dinero de venezolano.

Tras el fracaso de la marcha Caracollo-La Paz, Ruiz considera que Morales se ha convertido en «el político más frustrado de este último tiempo». Recordó que Morales convocó a un paro y bloqueo de 16 días por las elecciones judiciales ya, pero no logró; no pudo cambiar el gabinete, no consiguió adelantar las elecciones, perdió el control de su partido y el poder dentro de su propio gobierno. Tampoco consiguió su rehabilitación como candidato presidencial, y encima la CIDH ratificó que la reelección indefinida no es un derecho humano.

Concluyó que a Morales se le agotó el discurso sobre la crisis económica, la falta de diésel y la escasez de dólares y “a estas alturas, lo único que está haciendo Evo Morales es acumulando más delitos y causando mayor sufrimiento a su gente», puntualizó Ruiz.