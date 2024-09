Baldivieso califica el triunfo de GV San José sobre Blooming como un hecho histórico

Fuente: eldeber.com.bo

Luego de que Gualberto Villarroel San José se llevara los tres puntos del estadio Tahuichi tras vencer 2-1 a Blooming, Julio César Baldivieso, director técnico del conjunto orureño, habló en conferencia de prensa y expresó su satisfacción por el rendimiento de sus dirigidos. Además, calificó este triunfo como un hecho histórico.

“Lo llamaría histórico lo que ha hecho GV San José esta noche (domingo). Estoy orgulloso de mis futbolistas, feliz porque hemos trabajado muy duro para llevarnos los tres puntos. Fue un partido atípico, con muchos minutos de adición y varias polémicas. Estoy contento de dirigir a estos jugadores; se entregaron al máximo”.

“Creo que la actitud ha sido impresionante y hay que destacarla. También mostramos muy buen fútbol, sobre todo en el primer tiempo. Planificamos bien el partido, estudiamos mucho a Blooming y sabíamos lo que podía ofrecer. Fue un partido muy lindo; nos vamos satisfechos. Son tres puntos muy importantes que nos dan la posibilidad de soñar en grande”, añadió.

Además, el entrenador cochabambino se refirió a los penales cobrados en contra de GV San José, pero que luego fueron anulados por el VAR. Pensó que el árbitro quería “sacar el partido”.

“Es lo que todo técnico piensa; sentí que me querían sacar el partido. Es normal; no hay que ser hipócrita. A veces los técnicos nos callamos por quedar bien con la gente, pero hay que decir lo que es. Creo que no era necesario adicionar tantos minutos; venir a jugar a Santa Cruz contra Blooming no es fácil”, sentenció.

Finalmente, habló sobre el penal tapado por el volante Ronald Sánchez, quien tuvo que hacer de arquero tras la expulsión de Jorge Araúz. Baldivieso le envió un mensaje al director técnico de la selección nacional.

“Lo de Ronald Sánchez es extraordinario. Aprovecho para mandarle un mensaje a mi amigo Óscar Villegas: aquí tiene un crack que juega y ataja (Sánchez). Ya que está buscando arquero tras la desafortunada lesión de Lampe, aquí está Ronaldo; lo puede convocar”, dijo en tono de broma.