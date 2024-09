“¡Basta Evo!”: Las 9 frases que utilizó Arce para dirigirse a Morales

Fuente: Unitel

La noche de este domingo el presidente Luis Arce emitió un mensaje político, apuntando a Evo Morales por los bloqueos de caminos que se realizarán, en La Paz, desde este lunes. El mandatario señaló que el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) quiere imponer su candidatura a las buenas o a las malas, y que su camino era el equivocado, siendo esta una de las frases que formó parte de un discurso que se detallan a continuación:

1.- “Evo, decidiste iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía, eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos e incluso haciendo correr sangre del pueblo, como lo han dicho algunos de tus voceros”.

2.- “Si realmente te importara la economía, no estarías organizando una marcha que tiene el objetivo de terminar en un bloqueo nacional de caminos y luego acortar nuestro mandato para que se convoquen nuevas elecciones y tú impongas a la mala, una vez más, tu candidatura, vulnerando la constitución política del Estado que tanto sacrificio le ha costado al pueblo boliviano”.

3.- “Evo, ya te equivocaste una vez queriendo imponer tu candidatura, y esa decisión tuvo un alto costo para el pueblo. No te vuelvas a equivocar. Bolivia necesita de nuevos liderazgos, necesitas darte cuenta que el rol tuyo y mío es impulsar esos liderazgos para garantizar la continuidad de un proyecto político que es del pueblo. La revolución democrática y cultural, el proceso de cambio, no se agota en una persona. El MAS-IPSP no es una persona, es de las organizaciones sociales, es un patrimonio del pueblo boliviano”.

4.- “Evo, ¿realmente por querer ser candidato una vez más, sabiendo que no puedes, vas a poner en riesgo la vida del pueblo? La propia sabiduría de los pueblos indígenas originarios nos enseña que el poder debe rotar. No pierdas lo que todavía puede quedar en ti de esos principios. Tú has sido un líder en Bolivia. Has hecho cosas buenas en nuestra patria. No incendies nuestro país con tus acciones que distan mucho de lo que pregonas con palabras, no quemes la democracia, no empobrezcas las esperanzas del pueblo, no afectes nuestra economía, ni quites el alimento de las mesas de las familias bolivianas”.

5.- “Lamento que en el año 2020 te hayas dado la tarea de pensar únicamente en tu candidatura, de hacer todo lo posible para que nos vaya mal y aparecer como el salvador de Bolivia, en un afán desmesurado por permanecer en el poder otros catorce años o más, desestabilizando la economía con mentiras y descuartizando por completo el instrumento político del pueblo que hoy quieres que esté a tu servicio. Nos estás amenazando a todo el país con paros y bloqueos solamente porque quieres hacer lo que la constitución política del estado no te permite, volver a habilitarte como candidato. No soy yo quien te está inhabilitando, Evo, es la constitución por la que votó el pueblo, y tú lo sabes muy bien, y no es a mí a quien estás atacando, es al pueblo, es ese pueblo al que pregonas defender”.

6.- “Deja tu ego de lado y no quieras imponerte pisoteando la constitución que tú mismo promulgaste. La democracia no te da permiso para ponernos el arma del chantaje y la presión en la frente. Deja de amenazar al pueblo, deja de bloquear la economía, las carreteras, la producción, deja de incendiar la democracia”.