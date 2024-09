Bill Gates ha contado en qué convertiría a Microsoft si la fundase de cero hoy en día: construir un rival para OpenAI o Google

A pesar de que Bill Gates dejó hace mucho tiempo su cargo como CEO en Microsoft, el magnate sigue muy vinculado a la empresa que cofundó junto a Paul Allen. A pesar de que no dispone de ningún cargo ya en la empresa, informes indican que todavía sigue muy involucrado en algunas de las decisiones de Microsoft, por lo que su consejo parece seguir sirviendo de ‘guía’ para la empresa.

Recientemente conocíamos a través de una entrevista de la CNBC, cómo Gates logró llevar Microsoft al estrellato, relatando que tan solo enfocó su vida “en un único trabajo”. Así pues, centró su vida en mejorar su software hasta que no tuvo más remedio que saltar además al mundo empresarial tras el gran éxito de su compañía. Sin embargo, si hoy día fundara Microsoft de cero, su visión sería muy distinta.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Microsoft si se fundase en 2024…

Tal y como afirmaba el filántropo y magnate durante la entrevista con la CNBC, la inteligencia artificial sería el foco de atención a la hora de crear una nueva empresa en la actualidad. “Hoy en día, alguien podría recaudar miles de millones de dólares para una nueva empresa de IA [que no son más que] unas cuantas ideas esbozadas”.

Gates asegura que, si tuviera que crear Microsoft desde cero, seguramente entraría en el vagón de la IA, teniendo este tipo de tecnología como eje central para Microsoft. Además, también aseguró que la compañía se cimentaría como una compañía que rivalizaría con las empresas más relevantes de este sector: OpenAI, Google, Anthropic y similares.

El magnate aseguró en la entrevista que se esforzaría en fundar una firma de IA si recibiese el capital suficiente como para dar guerra a los principales actores de este juego de IAs.

No obstante, Gates piensa que, a diferencia de la mayoría de startups que comienzan a involucrarse en la IA, él intentaría identificar un nicho en el que la IA pudiese ser útil. De esta forma, ofrecería a la empresa una oportunidad de crecimiento infinita al no haber tanta competencia. Este mismo pensamiento, y otros tantos relacionados con la tecnología actual, los revela en su próxima docuserie para Netflix: ‘What’s Next? The Future With Bill Gates’.

Gates también apunta que sería “imposible” para su hipotética startup conseguir el éxito que cosechó Microsoft en su día. Sin embargo, también admite que la IA será lo suficientemente transformativa como para que las startups puedan explorar el terreno e identificar su nicho.

El filántropo también aprovechó la oportunidad para compartir su impresionante éxito mientras lideraba Microsoft en su día. Admite que su incesante empeño de llevar el PC a todos los hogares y la capacidad de los ingenieros para crear software han contribuido al éxito del gigante tecnológico.

Gates asegura además que su “creencia en el software” le puso en una posición única que contribuyó al éxito de Microsoft. Y es que desde entonces, Microsoft sigue dominando el mercado de los ordenadores personales. Sin embargo, el empresario admite que es difícil establecer un camino claro hacia el éxito en la IA. Gates aseguró que, si pudiese volver a sus 20 años como emprendedor, esperaría que su cerebro pudiese establecer un patrón sobre “cómo funcionan las startups de IA” y decir: “Oh, la forma en la que funcionan esas cosas es tan estúpida”.

Imagen de portada | National Geographic

En Genbeta | Los currículums de Steve Jobs y Bill Gates ya mostraban las claves de su futuro éxito. Y sin tener experiencia previa