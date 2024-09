Bolivia: Balanza cambiaria 2024

El año 2023, según datos del Banco Central de Bolivia, hemos tenido un flujo neto de divisas de -544 millones de dólares, ya que el egreso de divisas fue de $us. 7.047 millones, mientras que el ingreso de divisas fue de $us. 6.504 millones, debido a que los ingresos por exportaciones estatales, desembolsos de deuda y otros no fueron los esperados. En cambio, los egresos fueron importantes, por ejemplo, por bienes importados por YPFB ascendió a $us. 2.682 millones, mientras que el servicio de deuda externa fue por $us. 1.490 millones; así mismo por operaciones bancarias hubo una salida de $us. 2.240 millones en la gestión pasada.

Analizando este 2024, se observó que, en el 1er trimestre, hubo un flujo neto de divisas de -12 millones de dólares, en el 2do trimestre la situación mejoro, el mismo fue de $us. 56 millones. En el 3er trimestre, con datos solo de julio, se evidencia un flujo neto de divisas de -49 millones de dólares. La tendencia es repetitiva, menores ingresos por exportaciones y desembolsos de créditos externos, en cambio los egresos por importaciones estatales y pago del servicio de deuda externa tienden a crecer más. Por ejemplo, en julio 2024, los desembolsos de préstamos externos solo fueron de $us. 33 millones, en cambio el pago de capital más intereses fue por $us. 176 millones. Se observa, un claro desequilibrio entre la entrada y salida de divisas al país.

Finalmente, el BCB igualmente presento un informe a agosto 2024 de nuestras Reservas Internacionales Netas, donde indico que, de enero a agosto, los principales ingresos de las RIN ascendieron a $us. 3.390 millones, en cambio los egresos o usos fueron por $us. 3.194 millones, dando un flujo neto de $us. 196 millones. Sin embargo, la importación de carburantes fue mayor a las exportaciones de YPFB, por $us. 250 millones. El pago del servicio de la deuda externa llego a $us. 1.048 millones, en cambio los desembolsos de deuda externa apenas a $us. 250 millones de enero a agosto.

Si bien el flujo de las RIN fue positivo, se observa que sus fuentes de ingresos son inestables, dado el déficit comercial y monetario en el sector hidrocarburífero, y a la gran dependencia que se esta generando de la deuda externa, para financiar en parte el gasto corriente estatal, precisamente para importar carburantes y pagar el servicio de créditos externos. Se convierte paulatinamente en un circulo vicioso fiscal con efectos en el mercado de divisas, ya que la escasez de dólares persiste, ya que no se toman medidas estructurales sobre el gasto público.

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija