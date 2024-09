Bolivia firma contrato con empresa rusa para extraer litio en Uyuni y Arce espera que la Asamblea lo apruebe por ‘patriotismo’

En un acto con el presidente Luis Arce, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó este miércoles un contrato de asociación con la empresa estatal rural Uranium One Group, para la extracción del recurso natural en el Salar de Uyuni.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El contrato sería enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, de acuerdo con la Constitución, y el presidente Arce llamó al “patriotismo” de los parlamentarios para acelerar su aprobación.

“Vamos a pedir a la Asamblea Legislativa que pueda acelerar, porque los plazos de acuerdo al contrato, donde Uranium One se compromete a hacer las inversiones, corren a partir de la fecha de la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso es muy importante que se concienticen nuestros asambleístas nacionales”, dijo el mandatario.

La planta contará con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). Según el contrato, la empresa tendrá 30 meses desde la aprobación de la Asamblea para llegar a una producción de 14 mil toneladas métricas anuales.

“También queremos dar una buena noticia a nuestros hermanos potosinos, los cuales se van a beneficiar con las regalías, por lo tanto también solicitar a nuestra asamblea que agilice este proyecto”, enfatizó el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo.

YLB ya había firmado en 2023 dos convenios con Uranium One para el desarrollo de proyectos de litio en los salares de Uyuni y Pastos Grandes. Entonces, el Gobierno no envió los documentos a la Asamblea, bajo el argumento de que no eran contratos.

El contrato llegará a la Asamblea en un contexto donde las bancadas opositoras y del «evismo» ya han bloqueado varios proyectos de ley para créditos internacionales. En este escenario, el Gobierno ha acusado a los asambleístas de sabotear la gestión económica del presidente Arce.