Bolivia intensifica cooperación internacional para enfrentar los incendios forestales

La canciller Celinda Sosa destaca el apoyo global en la lucha contra el fuego y pide más responsabilidad ciudadana.

Bolivia se encuentra en una lucha intensa contra los incendios forestales que han devastado gran parte de su territorio en las últimas semanas. En una entrevista reciente, la canciller Celinda Sosa informó sobre la respuesta internacional que ha permitido controlar una parte significativa de los focos de incendio, aunque aún queda mucho por hacer para sofocar completamente las llamas.

Sosa resaltó la cooperación de países como China, Brasil, Chile, Perú y Venezuela, que han enviado bomberos, equipos especializados y suministros esenciales para enfrentar la emergencia. «Hemos recibido un apoyo muy favorable. Desde agosto, China nos brindó ayuda económica, y más recientemente, hemos contado con bomberos de Brasil, Chile y Venezuela, además de equipos de Perú», destacó Sosa.

La canciller señaló que los incendios, en su mayoría, han sido provocados de forma intencionada, lo que ha dificultado las labores de contención. «Es alarmante que, en muchas zonas, al controlar el fuego en un lugar, alguien lo reenciende en otro», comentó. Ante esta situación, hizo un llamado urgente a la responsabilidad ciudadana, recordando los graves daños que los incendios causan al medio ambiente, la salud y la economía del país.

Bolivia, que recientemente entregó la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina, ha impulsado la creación de un comité subregional para la prevención de incendios y desastres naturales. Además, Sosa subrayó la importancia de la integración regional, destacando la reciente incorporación plena de Bolivia al MERCOSUR. Este logro, según la canciller, permitirá mejorar la cooperación en áreas como la educación, salud y derechos laborales, beneficiando a la población boliviana.

Finalmente, Sosa agradeció la solidaridad de los países vecinos y reiteró la necesidad de fortalecer las acciones preventivas para evitar que estas tragedias se repitan en el futuro. «No podemos seguir viviendo en esta situación año tras año. Es hora de actuar de manera conjunta para proteger nuestro país y nuestro planeta», concluyó.

El gobierno boliviano continúa gestionando más apoyo internacional y preparando nuevas medidas para prevenir futuros incendios, en lo que se perfila como una batalla clave para preservar los recursos naturales del país.

Ruben Suarez (RS):

Nos dirigimos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con la compañera Celinda Sosa Liganda. Un placer hablar con usted aquí en nuestra red. Y desde ya, preguntas, porque hay muchas y tenemos poco tiempo. ¿Cómo se vienen desarrollando las actividades de la cancillería y qué quiere resaltar al día de hoy?

Celinda Sosa (CS):

Muchísimas gracias, estimado. Es un placer compartir a través de tu red con todos los seguidores de la misma. Es muy importante comunicar y compartir. Hemos iniciado gestiones con la cooperación internacional, con países amigos, de manera bilateral y multilateral, desde agosto, desde principios de agosto, en el marco de lo cual hemos recibido una respuesta muy favorable. Hemos contado con bomberos y, cuando llegamos a esta situación de los incendios, cayó una lluvia que apagó gran parte de los incendios, pero no el 100%. Hace dos semanas, la fuerza de los incendios fue demasiado grande y en ese sentido activamos nuevamente la lucha.

Hicimos un llamado a la comunidad internacional y declaramos la emergencia a nivel nacional a través de un decreto que nuestro hermano presidente emitió el 8 de septiembre. En ese marco, hemos recibido una respuesta positiva. Por ejemplo, China nos brindó apoyo desde agosto, cuando lo solicitamos, con una donación de recursos económicos. Con esta activación, hemos recibido más de 60 bomberos y especialistas de la República Federativa de Brasil, que llegaron el domingo pasado a San Ignacio de Velasco, con sus materiales, herramientas y logística para combatir los incendios. Se encuentran operando en los puntos afectados.

También recibimos cuatro especialistas de la República de Chile, que ya están trabajando desde el domingo por la noche. Perú envió 150 bolsas de agua con capacidad de mil litros cada una, junto con insumos para apagar el fuego de manera rápida. Estas bolsas ayudan a contener el fuego. Ayer ya se realizaron dos vuelos con estas bolsas hacia los lugares donde había incendios. Desde hoy, continuaremos con estas tareas, y el gobierno nacional está adquiriendo más de 200 bolsas de agua, porque hoy en día no se puede combatir el fuego solo por tierra, sino también desde el aire.

Ayer también llegaron 61 bomberos y especialistas de la República Bolivariana de Venezuela, preparados para trabajar en este combate. Hoy llegó un avión con ayuda humanitaria, con materiales esenciales para las personas que están combatiendo los incendios, como cascos, botas, guantes y otros elementos necesarios. Además, Francia nos comunicó la posibilidad de enviar un helicóptero que estaría listo próximamente. Estamos gestionando para que pueda operar pronto en la carga de agua y así controlar el fuego. Perú también tiene incendios, pero cuando terminen su tarea, enviarán a su personal.

Hemos hablado con Uruguay, que también se ha comprometido. Estamos en comunicación para la parte operativa de los helicópteros y las bolsas de agua para el combate. En este momento, estamos gestionando la contratación de un helicóptero tanque, según el mandato de nuestro hermano presidente, quien ha dejado claro que debemos luchar contra el fuego, y no podemos dejarnos vencer. En eso estamos.

Quiero agradecer a la comunidad internacional y a los países vecinos por su rápida respuesta. Una gran parte de los incendios ya ha sido controlada. Esperamos terminar pronto con esta situación, pero también debemos resaltar que el fuego no se genera por sí solo. Estuve en San Ignacio de Velasco, en la zona más afectada, y las personas comentaban que cuando controlaban el fuego en un lado, alguien lo provocaba por otro. Es complicado.

Esto significa que como personas y seres humanos debemos ser responsables. No podemos provocar este tipo de incendios sin ser conscientes del daño que causamos al medio ambiente, al hábitat, a la flora, y, sobre todo, a la salud. Muchos de nosotros nos enfermamos durante la pandemia y quedamos con secuelas, y este tipo de incendios afecta gravemente nuestra salud. Por eso, debemos ser responsables, tanto con nosotros mismos como con nuestras familias y con los demás. No podemos seguir causando tanto daño.

Este es un gran desafío. Además, estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional, pidiendo prevención y educación para evitar que las personas sigan provocando estos incendios, muchas veces de manera intencionada. Sabemos que algunos lo hacen por diversión o para causar daño económico al gobierno, pero esto afecta a la población en general.

RS:

Celinda, sabemos que estás muy ocupada y que este tema requiere mucha atención, pero queríamos tener tu palabra sobre los incendios para que la comunidad internacional pueda ver la realidad.

CS:

Así es. Hoy estamos en una agenda de trabajo en Santa Cruz, liderada por nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Se está haciendo un llamado a todas las organizaciones e instituciones a nivel nacional y departamental. Hemos visto un papel muy importante por parte de la Gobernación de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Dirección de Recursos Naturales. También es crucial la participación de los gobiernos municipales, ya que son las instituciones clave.

No solo debemos luchar para apagar los incendios, sino trabajar en un plan de acción. No hablo de restauración, porque eso no es fácil ni sencillo, pero sí de evitar que esto vuelva a suceder. Cada año sabemos que habrá incendios, pero no podemos seguir viviendo en esta situación. Debemos tomar conciencia y actuar para que no ocurra nuevamente.

En el marco de la Comunidad Andina, el 10 de septiembre, Bolivia entregó la presidencia pro tempore, después de un año de gestión. Fue un espacio muy importante para resaltar lo que se ha logrado en Bolivia durante este año, activando agendas estratégicas sobre temas migratorios, contrabando y delitos en la región. Se aprobó la constitución de un comité de trabajo para luchar contra incendios y desastres naturales a nivel subregional. Vamos a convocar a la comunidad internacional para que se unan a este esfuerzo.

Bolivia está muy feliz de ser miembro pleno del MERCOSUR, después de 18 o 19 años esperando esta oportunidad, lo que permitirá mejorar las condiciones de los bolivianos como ciudadanos del bloque. El MERCOSUR no es solo un espacio de intercambio comercial, sino también una verdadera integración que beneficia a la educación, la salud, los derechos laborales y la libre circulación. Bolivia ha participado como miembro asociado, lo que nos ha permitido conocer muchas de las normativas del MERCOSUR y adaptarlas a nuestras necesidades.

Estamos muy felices de formar parte del MERCOSUR y de seguir trabajando en este marco. Tengo otra entrevista por delante, pero ha sido un placer hablar contigo.

RS:

Muchas gracias y seguiremos en contacto para llevar la voz a todo el mundo.

Queremos fortalecer los lazos de comunicación para y por los pueblos.