Bolivia logra superávit comercial de $us 51,4 millones en agosto

Las exportaciones alcanzaron a $us 774,3 millones en agosto, con una variación negativa del 5%, según el INE

En agosto de 2024, el comercio exterior de Bolivia registró nuevamente un saldo comercial positivo, alcanzando los $us 51,4 millones, a pesar de factores internos y externos que provocaron una disminución del 5% en las exportaciones y del 25% en las importaciones en comparación con el mes anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese mes, el comercio exterior de Bolivia se vio perjudicado por bloqueos de carreteras, fenómenos naturales adversos que afectaron la producción, y por la disminución de precios internacionales de algunos productos tradicionales.

En agosto de 2024, las exportaciones nacionales alcanzaron $us 774,3 millones, con una variación negativa del 5%, respecto al mes anterior, que fue de $us 815,6 millones, debido principalmente a la reducción de las ventas externas del mineral de zinc en 25%, provocada por la disminución de precios en el mercado internacional, así como efectos climatológicos de sequías y heladas en las zonas de producción, de algunos productos no tradicionales.

Asimismo, los bloqueos de carreteras son un perjuicio en la salida de productos de exportación.

Según la Clasificación de Actividad Económica, en comparación con el mes anterior, las exportaciones de la Industria Manufacturera aumentaron en 1%, promovido por el incremento del valor exportado en 93% de carne de la especie bovina, un 17% de urea y en 7% de estaño metálico.

Los productos que se incrementaron en la exportación de la actividad de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en agosto, con respecto a julio del 2024, fueron la castaña en 16% y la quinua en 7%.

En la actividad de extracción de minerales aumentaron las ventas externas del mineral de plata en 3%. En el período analizado, las exportaciones de gas natural mostraron una disminución de 6%; sin embargo, con la implementación del “Plan de Reactivación del Upstream (PRU) 2021- 2025” y el acuerdo recientemente firmado con Brasil para impulsar la inversión en las áreas de exploración y producción del sector, se espera incrementar la oferta de este producto.

De enero a agosto de 2024, las exportaciones nacionales llegaron a $us 5.933,2 millones, cifra menor en $us 1.480,1 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzaron a $us 7.447,5 millones, lo que representa una disminución del 20%. Cabe destacar el incremento de la exportación de la extracción de minerales en 11% en este período.

Por otro lado, las importaciones alcanzaron los $us 726 millones en agosto de 2024, lo que representa una disminución del 25% en comparación con el mes anterior, debido principalmente a la reducción en la adquisición de combustibles, bienes de capital, lubricantes y productos conexos.