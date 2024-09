Calvimontes no descarta declaratoria de desastre, pero no cree que ello atraiga ayuda internacional

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes Foto: ABI

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes se refirió este domingo al pedido que existe de distintos sectores para que se declare desastre nacional por los incendios y dijo que no se descarta esta posibilidad, aunque ello no mejorará lo que ocurre en el país en terminos de ayuda internacional; aseguró además que este es un tema político.

“Una declaratoria de desastre, en sí el panorama no va a cambiar absolutamente nada, nada digo en términos de lograr cooperación internacional, porque muchos dicen declaren desastre porque va a venir toda la cooperación internacional, en realidad no, es casi imposible, porque ustedes recordarán que el tema de los incendios no es un tema solo de Bolivia, es un tema estructural”, afirmó la autoridad durante una entrevista en Bolivia TV.

Recordó que ya se declaró emergencia nacional e insistió: “se han abierto las posibilidades del apoyo internacional, que no creo que con la declaratoria de desastre venga más ayuda internacional, de verdad no creo porque los países nos han manifestado en muchos momentos de que la ayuda que viene tiene que ser compartida con todos los países que están sufriendo distintos eventos. Y de manera que no creo que esta posibilidad de declaratoria de desastre pueda abrir más la cooperación internacional”.

Calvimontes dijo que no se descarta una declaración de desastre y que esto se está evaluando dentro del gobierno nacional. “Se viene haciendo un control de lo que está sucediendo con los incendios y seguramente en su determinado momento se va a tomar alguna decisión al caso”.

Pero también dijo que se hace un esfuerzo económico para controlar los incendios. “El avión ha sido alquilado con recursos de nuestro gobierno, que es el costo más grande. El segundo costo más grande en este tema después de la apertura a la emergencia nacional es la compra de las cajas guardián, que también nos han resultado muy bien en la aplicación de este tipo de incendios y eso también ha sido comprado con recursos del gobierno nacional”.

Respecto a los pedidos de declaratoria de desastre, dijo que este tema también se está politizando. “Hay gente que habla ya con un tinte político y está queriendo utilizar esto con fines políticos, y eso es lo que nosotros no podemos permitir y no podemos dejar que esto se politice porque en lugar de ayudarnos nos va a perjudicar”, afirmó.

Recordó que los créditos que según él están bloqueados en la Asamblea Legislativa son para la atención de emergencias y esto perjudica a las acciones en contra de los incendios, por eso pidió que el Legislativo pueda agilizar la aprobación de los mismos, ya que acalró que uno es con el BID, de 250 millones de dólares, que está destinado para el programa de emergencia por desastres naturales y salud pública y el otro es de 75 millones con la Corporación Andina de Fomento para el programa de apoyo para la gestión ante eventos adversos del clima.

“Si sumamos son 325 millones de dólares, que me puedo atrever incluso a manifestarlo con el riesgo de poder ser censurado, cuestionado, que no creo que nos llegue ayuda internacional superior a estos recursos que están bloqueados en la Asamblea. Entonces lo que quiero decirles de forma sincera a los asambleístas, a los compañeros, a los amigos con los que hemos compartido mucho tiempo, muchas luchas, que desbloqueen estos créditos”, dijo Calvimontes.

Pedidos de declaratoria de desastre

En los últimos días varias organizaciones civiles, políticos y otras personalidades pidieron al gobierno la declaratoria de desastre nacional por el tema de los incendios.

Organizaciones como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – Bolviia (Cejis), Ríos de Pie se sumaron a este pedido, también políticos como Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Incluso se conoció que este 1 de octubre se realizará una audiencia de acción popular en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, presentada por la Defensoría del Pueblo, con el fin de que las autoridades estatales asuman medidas para frenar los incendios.