Camargo: Anuncian plan para promocionar Bolivia

En el año del Bicentenario se realizarán dos eventos internacionales

En la primera jornada de la Feria Nacional del Turismo “Bolivia Turística más cerca del Mundo”, que se lleva a cabo en Camargo, departamento den Chuquisaca, el viceministro del sector, Iver Flores, anunció el lanzamiento de una campaña internacional intensiva para promover el “Destino Bolivia” durante el último trimestre del año.

Este evento nacional reúne a alcaldes, operadores turísticos, bodegueros, artesanos, además de una variedad gastronómica y una diversidad de ofertas de distintas regiones del país que están presentes en el valle cinteño.

“En este último trimestre estamos iniciando una campaña intensiva muy fuerte en tema de promoción internacional del ‘destino Bolivia’. Vamos a salir en canales internacionales, asimismo en plataformas especializadas en materia de turismo a nivel mundial en distintos países en el que Bolivia ha identificado como potenciales turísticos”, manifestó Flores durante el acto de inauguración de este evento la tarde de este sábado.

El viceministro también destacó los compromisos del Secretario General de la ONU Turismo, Zurab Pololiskashvili, quien, durante su visita a Sucre el pasado 17 de septiembre, ofreció 150 becas para jóvenes en universidades de todo el mundo en las áreas de turismo y gastronomía.

Además, señaló que el Gobierno está trabajando en la elaboración de una guía de turismo en el marco de la colaboración con la ONU Turismo y la CAF.

Anunció que al año se realizarán dos eventos de talla internacional en Bolivia, en el marco de la celebración del Bicentenario. “Entonces ya estamos entrando al mapa internacional del turismo, el turismo genera empleos, reduce la pobreza, genera mayor inclusión de género y divisas”, sostuvo.

Flores reconoció que el Gobierno es consciente de la falta de apoyo al sector turístico, pero subrayó que están enfrentando desafíos significativos, como el cambio climático y las manifestaciones políticas internas, que dificultan la inversión en el país.

Camargo acoge a la feria de turismo

Camargo se convierte en el escenario de la Feria Nacional de Turismo “Bolivia Turística más cerca del Mundo”.

El evento que desde este sábado reúne a bodegueros, artesanos, operadores turísticos, agencias de viajes y representantes de la gastronomía, exponen las diversas ofertas turísticas de varias regiones del país en la plaza 6 de Agosto.

Desde temprano, los stands de los gobiernos municipales, productores de vinos y singanis, así como de otras organizaciones, se instalaron en el centro de la ciudad para dar inicio a esta importante actividad.

Durante el evento se presentaron los lineamientos generales del Reglamento de Normas de Seguridad para la Prestación de Servicios de Turismo en Actividades de Riesgo y Aventura, un aspecto fundamental para el desarrollo del sector.

El domingo, en el segundo día de la feria, se realizarán visitas a las bodegas “La Compañía Baja” y “San Pedro”, así como a los museos históricos de El Patronato y las bodegas Cepa de Oro, entre otras.

Jaime Rivera, propietario de las bodegas Cepa de Oro, y Eduardo Gonzales, exalcalde de Camargo, destacaron la importancia de estas iniciativas y subrayaron la necesidad de una mayor difusión del potencial turístico de los Cintis y de su rica historia de 570 años en la producción de uvas, vinos y singanis.

Por su parte, el alcalde de Camargo, Dorfio Mansilla, expresó su entusiasmo por la realización de esta feria, calificándola como una ventana para mostrar la riqueza turística de Camargo al departamento de Chuquisaca, a Bolivia y al mundo. “El turismo es un motor de desarrollo y progreso para nuestra región”, enfatizó.

Turistas gastan el 44% de su dinero en tres rubros

El 44% de los gastos de los turistas que llegan al país se destinan al consumo de alimentos, bebidas y alojamiento, revelan datos del informe de Actividad Turística 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la estructura del gasto por turismo receptivo en la gestión 2023, se estimó que el 27,0% correspondió a gastos en alimentos y bebidas, 17,0% alojamiento, el 16,0% a transporte interno, el 10,7% a la adquisición de vestimenta, el 10,3% a esparcimiento, el 9,0% a artesanías, el 6,0% a otros gastos en servicios y el 4,0% a otras compras en bienes.

En 2023, se estimó que el 70,5% del gasto turístico receptor provino de visitantes de los siguientes siete países: Argentina con 18,2%, España 13,0%, Estados Unidos 10,9, Perú 10,8%, Brasil 8,5%, Chile con 5,1% y Colombia 4,0%.

La distribución porcentual muestra variaciones positivas en todos los casos, destacándose el gasto de los surcoreanos, que presentó una variación del 261,2%. En términos absolutos, el gasto alcanzó los $us 5,6 millones, frente a los $us 1,6 millones en el mismo período en 2022.Solo en 2023, la estimación del Gasto Turístico Receptor en Bolivia alcanzó a $us 687,9 millones, registrando una variación positiva de 37,9%, que en términos absolutos representa un incremento de $us 68,0 millones, respecto al valor registrado en 2022, cuando el gasto por turismo receptor fue de $us 498,8 millones.

El Gasto Turístico Receptor son los gastos en bienes y servicios consumidos por los visitantes o por cuenta de un visitante durante su viaje y estancia en el lugar de destino.