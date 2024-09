Campesinos ‘arcistas’ califican como un ‘fracaso’ el bloqueo promovido por facción contestataria

La facción “arcista” de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz calificó como un “fracaso” el bloqueo de caminos que inició este lunes en el departamento que tenía como objetivo pedir la renuncia del presidente Luis Arce.

En una evaluación a la media jornada, el secretario de Actas del ente sindical, Ignacio Karani, consideró que la medida de presión asumida solo tiene fines políticos y personales por una candidatura.

“Nosotros hemos evaluado hoy día que este paro es un fracaso y nosotros estamos aquí no para matar al pueblo boliviano de hambre algunos dirigentes algunos ex presidentes”, afirmó.

Mientras que el secretario ejecutivo de la misma organización sindical, Javier Alejo, dijo que la convocatoria solamente fue atacada por un “grupo pequeño” de dirigentes que no representan a las 20 provincias del departamento.

“Hoy estamos todo el Comité Ejecutivo en pleno, más nuestros hermanos ejecutivos provinciales, para decir no al bloqueo, no al retroceso. El día de hoy no necesitamos de bloqueo, más al contrario, debemos sacar adelante a nuestra querida Bolivia”, añadió.

De acuerdo con reportes de la Policía, uno de los puntos de bloqueo, del sector campesino de David Mamani, se encuentra en la carretera a Copacabana.

El Gobierno rechazó las medida de presión y denunció que tiene como principal objetivo generar convulsión social en el país junto a otras acciones que promueve Evo Morales. //agc