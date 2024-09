Carlos Olivera, el primer cruceño en representar a Bolivia en el ‘One Young World’

Fuente: Red Uno

Con tan solo 21 años, Carlos Olivera, se convierte en el primer cruceño en la historia que representará a Bolivia en el Foro Mundial de Jóvenes en Canadá, en el ‘One Young World’.

Carlos recibió una beca completa de una Multinacional, para participar del evento, donde él podrá trabajar con otros juristas, en un tratado internacional para promover el consumo responsable de alcohol en los jóvenes, además en ayudará en el desarrollo de políticas públicas.

Carlos Olivera, fue declarado Hijo Ilustre de Santa Cruz en el año 2023; es campeón mundial de escritura y embajador de Bolivia en Estados Unidos y China.

“Los más importante, como cruceño que soy, es haber sido el Hijo Ilustre más joven de Santa Cruz, la municipalidad me dio un reconocimiento y una medalla. Estoy muy contento y súper emocionado para ver qué podemos hacer en Canadá, por el bienestar de todos los jóvenes en el país”, señaló el joven destacado.

Carlos, agradeció a su familia por todos los logros obtenidos y aconsejó a todos los jóvenes a seguir formándose para aportar al país.

“Mi madre es mi mayor inspiración, es la persona que desde pequeño me viene apoyando en todo; es una persona que nunca me ha dicho no a todas mis ideas locas”, sostuvo.

“A todos los jóvenes de Bolivia: Ustedes tienen la capacidad de ser punta de lanza a nivel mundial, y sobre todo, siempre tengan amor por su pueblo, por su comunidad, por Santa Cruz”, recomendó.