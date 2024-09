Suman las voces de reclamo ante las dudas expuestas por distintos sectores frente a los resultados de población del Censo 2024. En Santa Cruz, se cumple este viernes un paro cívico departamental que ha derivado en bloqueos de algunas carreteras como el que se instaló en Puerto Paila (este) y en la ruta al norte cruceño.

La medida se cumple por una determinación de la Asamblea de la Cruceñidad donde diversas instituciones acordaron “rechazar vehementemente los resultados del Censo” y denunciar “el escamoteo de cientos de miles de habitantes al pueblo boliviano en general, a los que se les priva del justo y equitativo acceso a recursos que deben financiar la atención de necesidades básicas, así como la reasignación de escaños parlamentarios”.

En dicha asamblea también se acordó la constitución de una comisión técnica conformada por la Gobernación de Santa Cruz, la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y el Comité pro Santa Cruz, para continuar con los trabajos técnicos, encuestas o conteos que sean necesarios a efecto de documentar y corroborar “la irregular y dolorosa ejecución del Censo” de marzo.

Pero el descontento no solo se da en Santa Cruz, sino también en la ciudad de El Alto, donde la alcaldesa Eva Copa ha ratificado el estado de emergencia que las autoridades y dirigentes de esa urbe decretaron en la Asamblea de la Alteñidad denunciando que los datos no coinciden con las cifras de proyección de población que había publicado meses atrás.

“Estamos en estado de emergencia por los datos que han arrojado”, señaló Copa en una entrevista con la red UNITEL.

La asamblea pidió una auditoría con veedores internacionales y definió 11 preguntas que deben ser respondidas por el INE hasta este viernes.

Descontento en La Paz

Tras cumplirse la Asamblea de la Paceñidad, el alcalde del municipio de La Paz, Iván Arias, señaló que el Instituto Nacional de Estadista (INE) no respondió las preguntas sobre las observaciones a los resultados del Censo de Población y Vivienda.

“Nosotros hemos mandando las 21 preguntas (al INE) y las respuestas no son suficientes y no son coherentes. Mientras no se dé una explicación hay un rechazo”, señaló la autoridad en referencia a la exposición de los dos técnicos del INE, que estuvieron presentes en el encuentro social.

La autoridad lamentó que los técnicos en estadística, no hayan resuelto las observaciones en relación a la reducción del número de habitantes en la ciudad paceña, sin embargo, esperan tener una respuesta escrita.