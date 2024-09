Censo y realidad no cuadran

La peor de la crisis que hoy afecta nuestras vidas, es la crisis institucional. Esta crisis agrava la crisis económica, generando fundados temores por falta de certezas institucionales, y es la greda sobre la cual patinan los promotores de la crisis política. Ambas en ida y vuelta arremeten contra el Estado y debilitan nuestras enclenques instituciones.

Un dudoso intento de supuesto golpe de Estado, la falta de información económica, acuerdos tardíos o que no se cumplen, anuncios de referéndums extraviados, empantanamientos parlamentarios, y ahora los resultados de un censo que no cuadra con la realidad, son el reflejo de que todo está desbordado y que las instituciones existen, pero no funcionan.

Los extraños resultados del censo efectuado en marzo del presente año, han incrementado la sensación de incertidumbre, desconfianza, y que la realidad es manipulable. Estamos ante datos divorciados de la realidad que percibimos, y la que el mismo INE proyecto. A continuación, algunos datos y situaciones que exponen la falta de consistencia de los resultados presentados con bombos y platillos por el INE:

Santa Cruz es el Departamento que más nacimientos tuvo en el periodo 2012 al 2022, según los propios datos del INE, en ese periodo de 10 años se registraron 826,437 nacimientos y la cantidad de decesos fue de 142,749. Es decir, en ese periodo hubo un incremento poblacional de 683,688 personas. Ojo, esto sin contar los bolivianos migrantes que llegan desde otros departamentos del país, para afincarse en uno de los 55 municipios de Santa Cruz.

Según datos del SERECI publicados por el periódico Los Tiempos, entre enero y octubre de 2023 hubo cerca de 60 mil NACIMIENTOS; La Paz registro cerca de 40 mil y Cochabamba próximo a los 30 mil. Datos de registros de estudiantes escolares del Ministerio de Educación establecen que tenemos de lejos la primera población escolar (850 mil niños y adolescentes), la mayor cantidad de matrícula universitaria, el mayor padrón electoral con 2 millones de votantes. Sirve también como indicio el dato Publicado por el INE el 2023, que establece que el 40% del Parque automotor a nivel nacional se encuentra en Santa Cruz con más de 800 mil vehículos. Es decir, nada guarda relación con los datos que publica el INE de 3 millones 115 mil habitantes en SCZ. LA REALIDAD Y LOS DATOS, NO CUADRAN CON LOS RESULTADOS DEL INE.

Contrariamente a lo que el país habla en cuanto a dinámica y movilidad, el Departamento de Oruro ha tenido porcentualmente más crecimiento que el Departamento de Santa Cruz. Esta región refleja una drástica e INEXPLICABLE caída del ritmo de crecimiento del 22% al 12 % entre un censo y otro. El INE en una encuesta previa, proyectaba un crecimiento de SCZ por encima de los 3.5 millones que raudamente bajó en 400 mil vivientes. Sin embargo, la realidad y lo que percibimos difieren tremendamente, y para sumar dudas objetivas planteo al municipio de Warnes, como evidencia de crecimiento urbano impresionante en los últimos 10 años, con densas poblaciones conformadas por Satélite, Juan Pablo II, Pentaguazu (I,II,III) Paititi, Integración del Norte, Valle Sánchez, Viru Viru, y muchas otras urbanizaciones. Sin embargo, este Municipio, apenas creció con 30 mil habitantes en casi 12 años. LOS DATOS DEL INE, NO CUADRAN CON LO QUE VEMOS.

Llama mucho la atención, el hecho que el gobierno central proponía aumentar los escaños parlamentarios (130 actualmente) mediante referéndum, para evitarse la fatiga de la distribución de acuerdo a crecimiento poblacional (SCZ esperaba 3 o 4 escaños adicionales). De la noche a la mañana retiraron la pregunta y por arte de magia salieron los resultados del censo, para que nada prácticamente cambie. LOS AFANES y EXPLICACIONES SUDOROSAS DEL GOBIERNO, NO CUADRAN CON LOS DATOS PRESENTADOS.

Las dudas son por demás de razonables. ¿Cómo podremos darle utilidad a unos datos que deben servir para planificar, determinar políticas públicas, generar oportunidades para los jóvenes, desarrollar emprendimientos, establecer las bases de un pacto fiscal, fortalecer capacidades productivas, intentar mejorar servicios de salud, educación o vivienda, entre otros, con tantas sombras y contrastes con la realidad? No es un asunto menor que estos resultados presentados por el INE no cuadren ni en la ciudad de El Alto ni en Santa Cruz de la Sierra, los principales pulmones y núcleos urbanos de la Bolivia del siglo 21. ¡Cuestión de institucionalidad!!!

Daniel Valverde Aparicio