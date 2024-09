Cepal: Bolivia, en el puesto 19 de 22 países de la región en productividad laboral según aporte al PIB

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Dptal. de Economistas de Tarija

De acuerdo al último informe elaborado por la CEPAL, denominado Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe 2024 – ¿Cómo promover la transformación productiva que requiere la región?, se midió la productividad en términos del aporte de la fuerza laboral al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

En primer lugar se encuentra Panamá con $us. 45, luego le sigue Uruguay con $us. 31 y Chile con $us. 29. En el último lugar del ranking está ubicado Haití con $us. 3,4, luego le sigue Honduras con $us. 6 y Nicaragua con $us. 7.

BOLIVIA, se encuentra en el puesto 19, por encima de Nicaragua y por debajo de Jamaica. La CEPAL estimo que cada boliviano (persona) por hora trabajada aportará con $us. 8 al PIB nacional en este 2024, es decir con Bs. 55 al tipo de cambio oficial. Esta cifra, ubica a nuestro país en los últimos lugares de América Latina y el Caribe. Esto se explicaría por varias razones, una de ellas su baja productividad laboral a favor de nuestro PIB, debido a su alta informalidad y precariedad laboral, ademas, otra razón es un bajo salario minino nacional, y que nuestro PIB es altamente primario exportador de materias primas, siendo una economía poco industrializada.

Finalmente, el estudio tambien señala que Panamá aumentó la productividad laboral un 151% entre 2005 y 2024, ya que esta se vio beneficiada por flujos muy fuertes de capital y un ciclo expansivo en la construcción.

La República Bolivariana de Venezuela, por su parte, redujo su productividad un 52%, tras una serie de importantes contracciones del PIB. Entre los otros países que lograron un mejor desempeño se destacan Costa Rica, la República Dominicana y el Uruguay, con aumentos de más del 50% en la productividad laboral durante el período.

Con mejoras más moderadas se encuentran el Paraguay (49%), Bolivia (Estado Plurinacional de) (48%), Colombia (46%), Cuba (42%) y Chile (35%). Por último, por sus bajos niveles de crecimiento de la productividad del trabajo se destacan Jamaica (que decrece un 14%),

Honduras (5%), el Ecuador (5%), México (11%), El Salvador (15%), la Argentina (15%), el Brasil (17%), Trinidad y Tobago (18%) y Guatemala (23%).