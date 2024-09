Choferes de trufis subieron a 12 bolivianos el pasaje en la ruta a Pailón

El aumento en el precio del pasaje ha generado una ola de descontento entre los pasajeros.

Santa Cruz, Bolivia.-

A partir de este lunes 16 de septiembre, el costo del pasaje en los trufis que cubren la ruta entre Santa Cruz y Pailón aumentó de 10 a 12 bolivianos. Esta decisión, anunciada por Luis Navia, dirigente del sector de transporte, busca abordar el incremento en los costos operativos, particularmente en lo que respecta al mantenimiento de las unidades y el combustible.

Navia explicó que la subida en los precios es una medida necesaria para poder enfrentar el aumento de casi el 100% en los gastos de mantenimiento de los vehículos. “No solamente el combustible, sino también la cuestión de mantenimiento han subido significativamente”, comentó Navia.

A pesar de este aumento, el dirigente aseguró que el precio de 10 bolivianos se mantendrá para los estudiantes, en un esfuerzo por mitigar el impacto en los usuarios más jóvenes.

"Como ciudadana no lo veo bien, porque yo también tengo que ver mi economía y no alcanza", expresó una pasajera visiblemente afectada por la medida. Otro usuario comentó: "Ya está muy caro, no da para 12 bolivianos porque lo ocupo a diario".