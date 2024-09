Cocaleros del Chapare se declaran en vigilia en defensa de la candidatura de Evo y la personería del MAS

La Ejecutiva de mujeres de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Rosabel Mamani

A la conclusión del ampliado de la Federación del Trópico de Cochabamba, este sábado, la ejecutiva de mujeres de la Federación Mamoré Bulo Bulo, Rosabel Mamani, dijo que determinaron no salir en movilizaciones por el momento, aunque estarán en vigilia constante para que no se toque la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS) ni la candidatura de Evo Morales. Si ello ocurre, agregó, comenzarán las protestas.

“Estamos en estado de emergencia si atentarían contra la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo o la candidatura de nuestro compañero Evo Morales entonces saldremos a manifestarnos, mientras tanto estamos en vigilia constante, coordinando con otras organizaciones. Por el bien económico no saldremos en movilizaciones”, dijo Mamani.

La dirigente explicó que una de las razones de esta situación es el momento que vive Bolivia. “Compañeros de las seis federaciones haciendo una evaluación de todo este apoyo que hubo a nuestro compañero Evo determinaron que no es prudente llevar a cabo las movilizaciones en este momento, porque Santa Cruz está llevando a cabo la Feria Expocruz, económicamente no estamos bien, estamos en crisis, no nos conviene un bloqueo”señaló.

Mientras que Johnny Cruz, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, anunció al concluir el ampliado: “Nos declaramos en estado de emergencia permanente listos para defender la unidad del trópico de Cochabamba, el proceso de cambio y el liderazgo del compañero Evo Morales frente a cualquier ataque y traición interno o externo”.

Así mismo, en la conferencia de prensa en la cual leyó las conclusiones aseguró que se decidió “denunciar ante organismos internacionales que velan por derechos humanos que se está coartando la voz del pueblo boliviano” y declaró el total apoyo de esta federación a la marcha liderada por Evo Morales que se realizó la pasada semana.

