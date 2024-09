La defensa indicó que ellos ya sabían que el conductor que se dio a la fuga luego del hecho, iba a ser caso omiso a la citación emitida por la fiscal asignada al caso.

“Lo lamentable del hecho es que una vez constituidos como defensa, la fiscal nos ha preguntado a nosotros dónde estaba el imputado, aspecto que nosotros al contrario le preguntamos a ella dónde está el imputado y cuándo van a someterlo al procedimiento”, dijo.

Ante la situación, tanto la abogada como la familia del profesor que falleció producto de este hecho de tránsito, presume que el sujeto pudo haber salido del país.

“Tiene una facilidad puesto que su domicilio es en Yacuiba, un punto fronterizo, y eso es lo que más ha extrañado a esta parte en sentido de haberse esperado el día de hoy la buena voluntad de que concurra en vez de emitirse el mandamiento de aprehensión de forma directa”, indicó.

La familia del profesor Rubén Condarco de 34 años responsabilizan al Ministerio Público en caso el prófugo logre escapar del territorio nacional.

“Realmente me siento impotente, frustrada, porque la justicia debería estar del lado de mi hermano. No pensábamos que se iba a presentar, no lo ha hecho y yo pienso que no lo va a hacer. Esta persona tiene que tomar responsabilidades por el hecho que ha cometido”, declaró Mariel Condarco, hermana de la víctima.

Por su parte, desde la Unidad de Tránsito esperan que la Fiscalía emita la orden de aprehensión que corresponde en contra de este sujeto.

“Una vez que una persona omite, estando legalmente notificada, emite presentarse a una declaración como en este caso, ya el siguiente trámite, de acuerdo a los informes que nosotros estamos en este momento realizando, para la solicitud de la orden de aprehensión, esto nos va a abrir un abanico de posibilidades investigativas, las cuales vamos a aprovechar para poner a esta persona a disposición del Ministerio Público”, dijo Marcelo Gómez, subdirector de Tránsito.