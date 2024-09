Cómo se investigará, promoverá y empleará la IA implica todo el futuro de la ciencia y que existen graves peligros potenciales

No creo que las máquinas actuales se aproximen ni remotamente al pensamiento y la conciencia humanos. Hoy por hoy no podemos definir lo que es conciencia y peor aún si desconocemos completamente las bases moleculares de la conciencia. Probablemente hoy por hoy, la interrogante más importante en las ciencias biológicas y en la neurobiología molecular en particular.

Sospecho, pero, por supuesto, no puedo saber con certeza, que nunca lo harán( cuando menos mientras transite este planeta). También he pensado que intentar replicar la mente humana, la IA general, es un desperdicio de recursos.

Lo que se llama engañosamente «IA» debería entenderse mejor como un conjunto de capacidades que tienen aplicación y utilidad para resolver muchos problemas del mundo real, o para mitigar problemas, o para mejorar la productividad humana. No se necesita la IA general para nada de eso, ni para mejorar continuamente a lo largo de múltiples ejes de avance, utilizando la tecnología actual y mejorándola de manera constante

Que la IA general sea de alguna manera inevitable es, de hecho, un mito y podría ser un mito perjudicial. El tiempo lo dirá.

RPC