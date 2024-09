Con camping y libros, Johan se alista para ser el primero en entrar a Expocruz 2024

Con una carpa prestada, almohadas y su mochila, decidió acampar en la entrada de la feria más importante de Bolivia.

Video BTV

eju.tv

A pocos días de que Expocruz 2024 abra sus puertas, Johan, un joven estudiante universitario, ya ha marcado un hito: es el primero en acampar a la entrada de la feria. Con un camping prestado, almohadas y su mochila llena de libros, llegó con un solo objetivo: ser el primer visitante en ingresar.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Estoy cumpliendo un sueño, ese orgullo de ser la primera persona en entrar a Expocruz», comenta con una sonrisa al mencionar que «hace tres años que lo intento, pero esta vez me preparé mejor. Me vine súper organizado, me hice prestar el camping de la madre de mi mejor amiga».

Aunque su meta es clara, Johan no ha dejado de lado sus estudios. «Mi rutina de estudios no ha cambiado, es cosa de organizarse para cumplir con todo», comenta al indicar que los organizadores de Fexpocruz, se comprometieron a brindarle refrigerios y acceso a los baños del resinto mientras inicia la muestra ferial.

Johan también expresó su deseo de presenciar de cerca los remates de ganado, una experiencia que sueña desde niño. «Pedí a los organizadores que me permitieran estar cerca de los remates, siempre quise verlo», comenta con entusiasmo.