«¿Con cuánto ayudaste?»: Streamer brasileño confronta a Layme por los incendios en Bolivia

El influencer Juninho Manella, aseguró que aportó con $us 20.000 para ayudar con los incendios en su país e interrogó a Layme para averiguar si ella y su pareja habían hecho lo mismo con la emergencia en Bolivia.

Fuente: Red Uno

Un tiktoker de nacionalidad brasileña, más conocido como Juninho Manella, encaró a Hilary Layme sobre cuánta ayuda había enviado ella, para ayudar a sofocar los incendios en Bolivia. Ante la insistencia del influencer, la boliviana no supo qué responder y aseguró que donó dinero pero no sabía con cuánto.

Layme, se muestra, aparentemente molesta en un video publicado en las redes sociales, donde ella cuestiona, al tiktoker Juninho al preguntarle por qué no ayudó a su país (Brasil), pero el joven, puso a Hilary, entre la espada y la pared al indicarle que había donado $us 20.000, por lo que le preguntó ¿Cuánto dinero donaste tú?.

“¿Usted por qué no a ayuda a su país?”, señala Layme – a lo que el tiktoker brasileño responde “Yo ayudo, cuando he tenido acá la gente, yo doné más de $us 20.000”.

“Nunca he visto que estabas grabando, cuando ayudabas a tu país, yo ayudo pero no grabo”, señala la influencer boliviana.

“Yo igual ayudé, pero no me grabé”, señaló Layme, que al ser encarada por Juninh, no supo qué responderle.