En los últimos días, el empresario boliviano y presidente del club Bolívar, Marcelo Claure, se mostró muy activo con la política. Se reunión con Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, y congratuló la carrera electoral de Manfred Reyes Villa.

La mañana de este viernes, ante la noticia de que el alcalde de Cochabamba comienza a juntar firmas para conformar su partido, el dirigente deportivo aplaudió el hecho. “Más opciones para Bolivia”, escribió en sus redes sociales.

“Es positivo que los bolivianos tengamos opciones para escoger de quien nos pueda gobernar”, dijo en su mensaje, con el que reposteó uno de Reyes Villa.

Gran inversionista, Claure acaba de asociarse al club New York City, del que es su vicepresidente. Se trata de su segunda sociedad deportiva vigente; la primera es Girona, equipo de LaLiga de España, con el que compite en la Champions League.

Antes, junto al otrora futbolista inglés David Beckham, fundó el Inter Miami, equipo en el que ahora juega el astro mundial argentino Lionel Messi.

Aunque desahució su eventual participación política en Bolivia, Claure no deja de rozar esas arenas en su condición de hombre de negocios que se codea con personalidades de talla mundial.

En coincidencia con la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el empresario boliviano se reunió el jueves con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), Gianni Infantino.

Claure

“Cuando uno habla de fútbol es difícil no disfrutarlo. El fútbol nos une a todos. Velada inolvidable con Lula e Infantino”, escribió sobre dicho encuentro.

La noche previa, el miércoles, había recibido en su casa de Nueva York al mismísimo Lula, con quien mantiene una antigua relación y en cuyo país tiene inversiones.

“Anoche fue un honor recibir en mi casa en Nueva York, durante la Asamblea General de la ONU, al presidente @LulaOficial de Brasil. Sus palabras fueron excepcionales, destacando las oportunidades que Brasil ofrece a los inversionistas extranjeros. Soy un creyente en Brasil”, escribió.

El jueves también se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ya le había expresado simpatía cuando asumió la presidencia de ese país.

Colgó un video de ambos, en el que se los escucha hablar de fútbol.

Dijo que se reunió con él antes de su viaje a Bolivia, donde tiene previsto asistir a la inauguración del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Bolívar.

“Para mí, es un placer escuchar a líderes políticos, con una estrategia clara y una visión implacable sobre cómo arreglar el país», afirmó.

En otro mensaje, justificó sus encuentros políticos. «Mi labor como empresario es juntarme con líderes políticos (elegidos democráticamente) y empresariales mundiales para buscar oportunidades de negocio y de inversión. ¿Que están difícil de entender?», se blindó ante eventuales cuestionamientos.

Empresarios

También el jueves asistió al Climate Week en Nueva York, donde, dijo, se reunió con los mayores inversionistas del mundo.

«Todos, al hablar sobre el increíble crecimiento de la electrificación, me preguntaron sobre el litio en Bolivia y por qué no producimos nada. Es difícil no tener respuestas, pero lo que les digo es: paciencia», comentó Claure.

Aprovechó el mensaje para aludir a las elecciones generales de 2025 en Bolivia y auguró un nuevo gobierno. «Pronto llegarán los gobernantes que abrirán a Bolivia al mundo y no dejaremos pasar la mayor oportunidad en nuestra historia», dijo.

Claure se convirtió en un duro crítico del gobierno del presidente Luis Arce. Sin embargo, sostuvo una interesante amistad con el otrora presidente Evo Morales.

En el fragor de la llamada «Marcha para salvar Bolivia», propiciada por el líder del MAS, el empresario cuestionó sus diferencias.

«Hago un fuerte llamado a ambos líderes: Evo Morales y Luis Arce, el bienestar de Bolivia y de sus niños debe estar por encima de cualquier ambición personal o política. Es momento de dejar de lado los egos y los intereses», los recriminó.

Bolivia está sumida en un grave conflicto político a raíz de la ruptura interna del MAS, la mayores fuerza política del país. Claure no se abstrae de esa situación.