Con Morales a la cabeza se inicia la tercera jornada de la marcha evista, que apunta a llegar a Patacamaya este jueves

Existía una duda sobre la presencia de Morales en esta movilización pues él señaló, en primera instancia, que dejaba la caminata para que se no se “satanice” la protesta, pero que después de una reunión del denominado Estado Mayor del Pueblo, que se llevó adelante la noche de este miércoles en Lahuachaca, departamento de La Paz, los marchistas le brindaron su respaldo por lo que el exmandatario decidió continuar.

Asimismo, el dirigente Santos, que funge como ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), sostuvo que la movilización es de carácter pacífico y va a llegar a la sede de Gobierno.

Más temprano, el jefe masista se había retirado la movilización advirtiendo que el Gobierno ordenaría su detención, pedido al que supuestamente también se sumarán dirigentes del Pacto de Unidad arcista; sin embargo, resaltó que la marcha debe continuar. Además, denunció que las autoridades nacionales buscan satanizar la movilización

“Después de la conferencia del ministro de Gobierno (que dice) ‘Evo, Evo, Evo’. La marcha no es del Evo, la marcha es del pueblo. Como tanto satanizan, penalizan, criminalizan a Evo, he decidido después de esta jornada, retirarme de la marcha. La marcha es del pueblo, no del Evo”, declaró Morales.