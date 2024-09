Conade La Paz asemeja la crisis económica que vive el país con la época de la UDP

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de La Paz, Marco Quiroga, asemejó la crisis económica que vive el país con la época cuando gobernaba el partido de Unidad Económica Popular (UDP), porque actualmente no hay dólares, hay filas para combustible y arroz en los supermercados estatales.

Representantes del Conade La Paz en la Plaza Murillo. Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) de La Paz, Marco Quiroga, asemejó la crisis económica que vive el país con la época cuando gobernaba el partido de Unidad Económica Popular (UDP), porque actualmente no hay dólares, hay filas para combustible y arroz en los supermercados estatales.

“La gente hace fila desde muy tempranas horas para recibir arroz (en Emapa). En la crisis de la UDP vamos a recordar que se ha empezado así: ha desaparecido el dólar, ha subido los precios de los hidrocarburos, han escaseado los alimentos, la gente ha empezado a hacer filas, colas, y a eso mismo estamos llegando”, advirtió Quiroga en contacto con la ANF.

El país vivió una situación crítica entre 1982 y 1985, cuando el gobierno de la UDP se vio afectado por la hiperinflación en el que la población hacía fila para adquirir alimentos desde muy tempranas horas y algunos profesionales tuvieron que buscar otros medios para conseguir alimentos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Actualmente, el país vive una crisis económica porque los importadores y ciudadanos encuentran dólares solamente en el mercado negro a precios elevados. Los conductores hacen filas en surtidores para comparar combustible. Además, los productos de la canasta familiar y otros se elevaron de precio; en algunos casos, al doble del precio original. El gobierno insiste en atribuir la crisis a la especulación.

Producto de la elevación de precios, los ciudadanos acudieron a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para comprar a un precio más bajo, pero la estatal limitó la venta de algunos productos como el arroz. Se observaron filas desde las 04.00 de la madrugada para comprar algunos kilos de arroz, porque ya no venden por quintales.

“No es posible que un gobierno diga ser totalmente solidario con la población cuando no escucha a la gente que hace fila (por arroz). Por qué no dice: no hagan filas en Emapa, les vamos a proporcionar alimentos a todos. Estamos empezando, ojalá no lleguemos a esa situación de la UPD”, subrayó Quiroga.

/DPC/ FPF//