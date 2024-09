Conamype denuncia que el BCB ya no les vende ni $us 50, retomarán movilizaciones contra el Gobierno

“Este sector ­y toda la ciudadanía se encuentra en emergencia porque no están pudiendo pagar sus deudas bancarias, y es necesario que tengamos este año de gracia que estamos pidiendo para así salir adelante”, informó.

Fuente: ANF

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Rivero, este lunes, denunció que el Banco Central de Bolivia (BCB) no les vende ni $us 50 y en el mercado negro el tipo de cambio supera los Bs 12; por esta situación anunciaron movilizaciones este miércoles contra el Ministerio de Economía.

“El Banco Central no está vendiendo ni 50 dólares. Nosotros los micro y pequeños empresarios hemos mandado varias cartas de las cuales ninguna ha sido respondida, no pueden darnos ni 100 dólares, no podemos engañar así a la población”, declaró Rivero a la ANF.

La falta de dólares sigue siendo un problema en el país desde que en febrero de 2023 desapareció del mercado, pese a los intentos que hizo el gobierno por minimizar el tema, el problema es preocupante para varios sectores como los importadores.

Marcha de sectores cuestionará la falta de reactivación económica

Rivero informó que el miércoles 2 de octubre diferentes sectores se unirán para bajar en una marcha desde El Alto cuestionando la falta de reactivación económica, la escasez del dólar y el encarecimiento de precios de la canasta familiar. Por otra parte, mostró que las personas que tienen deudas y no tienen un sueldo mensual permanente están teniendo dificultades para pagar los intereses bancarios.

“Este sector ­y toda la ciudadanía se encuentra en emergencia porque no están pudiendo pagar sus deudas bancarias, y es necesario que tengamos este año de gracia que estamos pidiendo para así salir adelante”, informó.

En ese marco, la diputada evista del Movimiento al Socialismo (MAS) Soledad Pérez presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de “condonación de intereses reprogramados, refinanciados devengados a partir de la pandemia de Covid-19 e implementación de un periodo de gracia”.

La parlamentaria argumentó que muchos microempresarios no están pudiendo pagar sus intereses devengados y esperan que muchos otros sectores puedan sumarse a la movilización a exigir la aprobación del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

