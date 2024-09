Concejal Furuya: La Asamblea de la Alteñidad no representa a nadie

La concejal de El Alto por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Fabiola Furuya, dijo ayer que la Asamblea de la Alteñidad no representa a nadie tras que quiso impedir el ingreso a la urbe alteña a la marcha “evista” y luego pidió el repliegue de los vecinos al ver que la caminata sumaba apoyo de la agente a su paso.

“La Asamblea de la Alteñidad ya no representa a nadie, ha sacado (un instructivo) diciendo que no debe permitir que ingrese la marcha y luego dijo que la gente no debe salir, pero la gente ha salido a las calles y le ha recibido (a Evo Morales) con llanto, con mixtura”, destacó.

Cuestionó también a la alcaldesa Eva Copa por prohibir el ingreso de la caminata a la urbe alteña. “Es la Alcaldesa de El Alto, pero quiero decirle a ella que es muy autoritaria, su autoritarismo a veces le hace cometer errores, errores grandes, por ejemplo, al decir que va impedir el ingreso de la marcha”, afirmó.

En efecto, la Asamblea de la Alteñidad que encabeza el también líder de la Central Obrera Regional (COR) El Alto, Marcelo Mayta, se sumó a la vigilia que había determinado el sábado el Pacto de Unidad “arcista” en la zona Ventilla, para frenar la marcha, pero fueron impedidos por afines “evistas” de instalar la tarima y llegaron a enfrentarse.

