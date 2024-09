Constructoras de Tarija encienden la luz roja por falta de inversión pública, diésel y dólares

La construcción es uno de los principales indicadores de crecimiento de la economía del país y por ahora, no hay obra estatal, admitió el presidente de la Cámara de la Construcción de Tarija, Rolando Surriable.

Fuente: El Periódico

La falta de inversión pública, de diésel y dólares golpea más todavía a las empresas constructoras de Tarija y también del resto del país, en el caso tarijeño la situación empeora desde hace varios.

“La situación de las constructoras en Tarija, obviamente es crítica, primero porque a nivel departamental no se tiene obra pública”, confirmó el presidente de la Cámara de la Construcción (Cadeco) Rolando Surriable Vallejos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Al recordar que las constructoras más trabajo tenían en la obra pública, expresó que muchas empresas se desplazaron al interior del país, aunque todo el país está con problemas por la falta de combustible y las dificultades en las importaciones para muchos proyectos.

En Tarija actualmente debe haber unas 100 empresas constructoras, de ellas unas 80 tienen problemas con sus aportes a Cadeco, el 80% está trabajando fuera de Tarija, tuvo que migrar, el 20% debe estar haciéndolo para el sector privado, informó.

Volverá un poco la inversión pública con los 12 puentes y 6 alcantarillas grandes que prevé ejecutar la alcaldía en la avenida segunda Circunvalación, se espera la firma de contratos con 3 asociaciones integradas “afortunadamente” con empresas tarijeñas, dijo.

“Con ello pretendemos reactivar un poco la economía de las empresas y Tarija”, acotó al añadir que esperan salir adelante con este tipo de obras, después de que se generalizó la crisis para las constructoras en todo el territorio nacional.

Presidente de Cadeco, Rolando Surriable.

El estado como tal ya no tiene recursos para la inversión pública, reiteró al atribuir a esta situación la agudización de los problemas para los constructores, al bajar la inversión decrece la construcción, y es uno de los principales indicadores de crecimiento del país.

“Cuando baja la inversión a nivel nacional, baja el PIB (Producto Interno Bruto)”, agregó al admitir que seguramente en estos meses cerraron otras constructoras porque varias no están queriendo pagar sus aportes a la Cadeco para que esta entidad se siga manteniendo.

“Esa es una señal de que ya no les interesa seguir en el rubro”, reconoció al aclarar que no puede decirse que cerraron completamente porque todavía no hay un dictamen de la Cámara, pero no pagan y se envía las advertencias del caso.

LOS DATOS

Surriable Vallejos también dijo que el desempleo en el departamento es crítico, “tenemos ingenieros de taxistas, se dedicaron a hacer otro tipo de negocios, tenemos profesionales que no están ejerciendo, profesionales que migraron”.

Muchos profesionales están yéndose cuando tendríamos que están generando desarrollo en nuestro propio departamento, insistió el profesional al acotar que todos esperan que las cosas mejoren y cambie la situación actual.