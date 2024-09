Cotización del oro rompe récords y llega a $us 2.470,15 la onza troy

Con $us 2.470,15 la onza troy, la cotización del oro rompió todos los récords en agosto, revelan datos del Banco Mundial (BM) divulgados en el boletín estadístico sobre el comportamiento de los precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: ABI

Este precio está por encima de los tres mayores picos alcanzados en este año: $us 2.331,45 en abril, $us 2.351,13 en mayo y $us 2.398,20 en julio.

De acuerdo con los datos del INE, la cotización del oro empezó este 2024 con $us 2.034,04, mientras en febrero experimentó una baja a $us 2.023,24 y en marzo se recuperó, llegando a $us 2.158,01. En junio alcanzó los $us 2.326,44.

Comparativamente, el incremento de agosto de este 2024 fue del 28,74% frente a los $us 1.918,70 de 2023, en el mercado de cotización del Reino Unido, que usa como referencia el país.

Según las estadísticas de precios internacionales de principales productos del comercio mundial (commodities) 1980-2024 del INE, la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008, ubicándose en $us 922,30, mientras que en octubre de 2009 alcanzó el récord de $us 1.043,16.

Desde entonces la cotización del metal dorado registró un constante ascenso; en mayo de 2011 llegó a $us 1.512,58; en noviembre de 2021 a $us 1.821,76; en marzo de 2022 a $us 1.947,83; en abril de 2023 a $us 1.999,77; y en diciembre 2023 alcanzó el pico de $us 2.026,18.

