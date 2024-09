Crea videos y documentos de producto de calidad de estudio a partir de grabaciones de pantalla

¿Te imaginas crear un video de producto de calidad profesional o una guía de usuario en cuestión de segundos, sin tener ninguna experiencia en edición? Trupeer.ai hace que esto sea posible. Recién lanzada en Product Hunt, Trupeer.ai es una herramienta impulsada por inteligencia artificial (IA) que transforma tus grabaciones de pantalla en videos de producto y documentación de estudio con solo unos pocos clics. Diseñada para creadores de contenido, equipos de ventas y marketing, y cualquier persona que necesite producir contenido de producto rápido y eficazmente, Trupeer.ai promete revolucionar la forma en que se crean estos materiales.

¿Qué es Trupeer.ai y cómo funciona?

Trupeer.ai es una extensión de Chrome que te permite grabar tu pantalla y luego utiliza IA para generar automáticamente un video de producto o una guía de usuario. El proceso es extremadamente simple:

Graba tu pantalla : Con la extensión de Trupeer.ai, capturas todas las acciones necesarias para mostrar tu producto o servicio.

: Con la extensión de Trupeer.ai, capturas todas las acciones necesarias para mostrar tu producto o servicio. Edita si es necesario : Trupeer.ai transcribe automáticamente tu grabación, genera un guion y una narración con voz AI, y organiza el contenido en un video profesional. Puedes ajustar el guion, elegir una voz en off, fondos y música según tus preferencias.

: Trupeer.ai transcribe automáticamente tu grabación, genera un guion y una narración con voz AI, y organiza el contenido en un video profesional. Puedes ajustar el guion, elegir una voz en off, fondos y música según tus preferencias. Descarga y comparte: Una vez que el video y el documento están listos, puedes descargarlos en el formato que desees (PDF, Word, Markdown, MP4).

Trupeer.ai simplifica el proceso de creación de contenido a través de una experiencia totalmente automatizada. No necesitas habilidades previas en edición de video, redacción técnica o diseño gráfico, lo que significa que cualquier persona puede crear contenido atractivo y profesional.

Características principales de Trupeer.ai

Narraciones de IA que suenan naturales : Trupeer.ai utiliza tecnología de IA para generar voces en off que suenan profesionales y humanas.

: Trupeer.ai utiliza tecnología de IA para generar voces en off que suenan profesionales y humanas. Efectos de zoom y resaltados automáticos : Mejora la calidad de tus videos con efectos de zoom automáticos que destacan las acciones clave en pantalla.

: Mejora la calidad de tus videos con efectos de zoom automáticos que destacan las acciones clave en pantalla. Corrección de errores de dicción y gramática con IA : La herramienta elimina automáticamente los «ehms» y errores de gramática, asegurando que tu contenido sea claro y conciso.

: La herramienta elimina automáticamente los «ehms» y errores de gramática, asegurando que tu contenido sea claro y conciso. Fondos y música personalizados : Añade elementos visuales y de sonido para hacer que tu video sea más atractivo.

: Añade elementos visuales y de sonido para hacer que tu video sea más atractivo. Capturas de pantalla automatizadas y pasos detallados: Trupeer.ai genera automáticamente capturas de pantalla de las acciones clave y crea guías paso a paso con descripciones y títulos claros.

Casos de uso de Trupeer.ai

Trupeer.ai es ideal para una variedad de contextos y necesidades:

Marketing de productos : Crea demostraciones de productos y guías de uso sin esfuerzo.

: Crea demostraciones de productos y guías de uso sin esfuerzo. Desarrollo de aprendizaje : Produce contenido educativo o de capacitación rápidamente.

: Produce contenido educativo o de capacitación rápidamente. Excelencia en ventas y operaciones : Crea presentaciones y documentación técnica para equipos internos y externos.

: Crea presentaciones y documentación técnica para equipos internos y externos. Onboarding de clientes : Genera tutoriales personalizados para la incorporación de nuevos clientes.

: Genera tutoriales personalizados para la incorporación de nuevos clientes. Creación de contenido para YouTube: Graba tutoriales, análisis de productos, y más, directamente desde tu navegador.

Tarifas flexibles y accesibles

Trupeer.ai ofrece varios planes para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios:

Gratuito : 3 documentos AI, 3 videos AI por mes, hasta 5 minutos por video.

: 3 documentos AI, 3 videos AI por mes, hasta 5 minutos por video. Hobby ($19/mes) : 5 documentos AI, 5 videos AI por mes, hasta 8 minutos por video.

: 5 documentos AI, 5 videos AI por mes, hasta 8 minutos por video. Pro ($49/mes) : 20 documentos AI, 20 videos AI por mes, hasta 8 minutos por video.

: 20 documentos AI, 20 videos AI por mes, hasta 8 minutos por video. Enterprise: Soluciones personalizadas con soporte dedicado y opciones de personalización de marca.

Todos los planes están diseñados para ser accesibles, ofreciendo una manera asequible de crear contenido profesional, con precios tan bajos como el de una pizza.

Trupeer.ai frente a otras herramientas

Si estás acostumbrado a usar herramientas como Loom, Trupeer.ai lleva tu contenido al siguiente nivel. Mientras que Loom se enfoca en la grabación de pantalla básica, Trupeer.ai permite:

Crear documentos detallados con IA a partir de grabaciones.

Generar scripts editables y reemplazar la narración con IA.

Aplicar efectos de zoom automáticos, fondos y música, proporcionando un producto final pulido y profesional.

¿Por qué Trupeer.ai es una herramienta indispensable?

Trupeer.ai no solo ahorra tiempo, sino que también facilita la creación de contenido de alta calidad con un esfuerzo mínimo. Usuarios como Siddharth Arora de Adobe afirman: “Es un ahorro de tiempo real. Me toma 2 minutos grabar una demo. ¡Y los videos se ven geniales!”. Ankit Jain, fundador de Beeceptor, añade: “¡Ha hecho el 80% del trabajo! Me encanta no tener que dedicar tiempo a escribir guiones y editar videos”.

Experiencia sin complicaciones

Trupeer.ai está diseñada para cualquier persona que necesite crear contenido de producto, ya sea para marketing, soporte, formación o cualquier otro propósito. Es fácil de usar, no requiere habilidades técnicas, y proporciona resultados rápidos y profesionales. ¿Por qué perder tiempo con herramientas complicadas y costosas cuando puedes utilizar Trupeer.ai para obtener resultados de calidad de estudio a una fracción del costo?