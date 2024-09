Cuatro pasajeros muertos tras tiroteo en un tren del área de Chicago

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

Cuatro pasajeros en un tren de cercanías del área de Chicago fueron asesinados a tiros el lunes, dijo la policía, en un ataque temprano en la mañana que sacudió el suburbio de Forest Park, Illinois.

Las víctimas, que no han sido identificadas públicamente, fueron descubiertas alrededor de las 5:30 a.m., hora local, en la estación de Forest Park, terminal de la Línea Azul de la Autoridad de Tránsito de Chicago, después de que la policía dijera que recibieron una llamada al 911.

Los agentes de policía detuvieron a un sospechoso poco después, dijeron en un comunicado, aproximadamente 16 kilómetros al oeste del centro de Chicago. Los oficiales informaron que usaron imágenes de vigilancia en video para localizar al sospechoso, quien creen que huyó de la escena en un tren de la Línea Rosa de la CTA.

La policía de Forest Park no identificó al sospechoso y no ha acusado penalmente a nadie como parte de su investigación, la cual describieron como en curso.

En una conferencia de prensa el lunes, el subjefe de policía de Forest Park, Chris Chin, calificó el tiroteo como “un incidente aislado” y dijo que no había amenaza para el público. La policía recuperó un arma, dijo.

“Esto, obviamente, es impactante”, dijo Chin. “Es poco común tener un tiroteo masivo como este”, agregó.

Chin dijo que la policía cree que el tiroteo tuvo lugar en dos vagones de tren y ocurrió mientras el tren se dirigía a Forest Park. Tres de las víctimas fueron encontradas muertas en la escena, mientras que una cuarta persona fue declarada muerta en un hospital.

