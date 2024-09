Cuestionan al Gobierno porque recién solicitó ayuda internacional para enfrentar incendios

El 10 de junio se reportaron los primeros incendios y, a la fecha, arrasó con más de 4 millones hectáreas, en raón de esto legisladores cuestionaron que el Gobierno recién haya solicitado apoyo a otros países para combatir el fuego que afecta a cuatro departamentos.

Un bombero intenta sofocar un incendio en Sant Cruz. Foto: Gobernación de Santa Cruz

Fuente: ANF

“La reacción del Gobierno siempre es tardía y han aprendido de su jefe Evo Morales. Se podría haber evitado la quema de millones de hectáreas si hubiera la voluntad política de solicitar ayuda internacional más antes, hacen gala de su incapacidad”, afirmó a la ANF la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luisa Nayar.

A través de sus redes sociales, el presidente Luis Arce anunció este viernes la llegada de ayuda internacional desde Brasil y Chile, además se gestionó el arribo de bomberos franceses. Dijo que hace más de un mes se solicitó el apoyo de países amigos para combatir los incendios.

La diputada de Creemos María René Álvarez, que es de la región de la Chiquitania, consideró que el apoyo de otros países no solucionará el conflicto de chaqueos y la quema indiscriminada. Indicó que se deben abrogar las normas incendiarias e incrementar la sanción por esos hechos.

La ayuda que va a llegar no es suficiente, el Gobierno no está resolviendo el problema de forma estructural, no está enviando ayuda para aplacar los incendios. Se deben abrogar las normas incendiarias e incrementar las sanciones contra los responsables”, manifestó.

El 8 de junio, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, reportó 4.335 focos de calor en cinco departamentos, dos días después se registraron dos incendios forestales en Puerto Quijarro, Puerto Suárez y en el departamento de Cochabamba.

A partir de entonces los incendios se incrementaron de forma alarmante llegando a más de 50 en Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz, y que derivó en la contaminación del aire en disintas regines del país. A causa de ese desastre ambiental se suspendieron los vuelos, las clases presenciales en Cobija y otras regiones.

El Sistema de Monitoreo de Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales (Satrifo) reportó este viernes un total de 76.520 focos de calor, en Santa Cruz hay 68.495; en el Beni, 7.578; en La Paz, 169; en Chuquisaca, 15; en Cochabamba, 152; en Pando, 26; en Potosí 7; en Oruro, 1; y en Tarija, 32 focos de calor.

De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Tierra desde enero hasta la fecha se quemaron un total de 4.107.621 hectáreas, de las cuales 2.678.491 se encuentran en el departamento de Santa Cruz, es decir, que esa región concentra el 65% de la afectación.

Incapacidad

Al respecto, el representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Alex Villca, advirtió que esas acciones solo muestran la incapacidad del ejecutivo para enfrentar ese desastre ambiental que también afecta a los pueblos indígenas.

“El gobierno no tiene la capacidad ni la voluntad política para darle una solución definitiva a estos desastres que no solo afectan a la fauna y flora de las regiones quemadas, sino afecta a los pueblos indígenas que pierden sus cultivos, sus casas y su medio de vida. Ya no confiamos en las acciones que viene del Ejecutivo”, manifestó.

Piden declarar emergencia

A través de una nota, desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) solicitaron declarar emergencia nacional de manera urgente mediante decreto supremo, debido a la magnitud y advirtieron que las próximas jornadas serán críticas, con una contaminación atmosférica que ya supera los niveles tolerables para la salud.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también pidió al Gobierno nacional considerar la declaratoria de la emergencia o desastre nacional para que se pueda extremar esfuerzos a nivel nacional, incluso con ayuda internacional.

La diputada Álvarez también se sumó al pedido en días pasados debido al descontrol que se registra en zonas como la Chiquitania. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó a las autoridades asumir acciones para evitar que el conflicto ambiental se agudice.

