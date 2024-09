De la Cruz dice que Evo no puede ser candidato

A partir del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el derecho a la reelección continua o discontinua no existe en Bolivia, reiteró este sábado el abogado constitucionalista, Roberto De la Cruz.

A partir del último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el derecho a la reelección continua o discontinua no existe en Bolivia, reiteró este sábado el abogado constitucionalista, Roberto De la Cruz.

“El problema de la reelección continua o discontinua aquí termina, janiwa utjkiti, no hay la reelección continua o discontinua ya en Bolivia, porque el derecho humano de una sola persona no puede estar por encima del derecho colectivo de la sociedad”, manifestó.

Explicó que el informe 121/2024 de la CIDH no amerita ninguna interpretación, pero sí es vinculante y de cumplimiento obligatorio por el Estado boliviano.

A pesar del informe de la CIDH, que valida la Sentencia Constitucional 1010/2023, del 28 de diciembre de 2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional que anula la reelección indefinida, Evo Morales insiste en ser habilitado para participar en las elecciones presidenciales en 2025 y anunció que acudirá a instancias internacionales con ese propósito.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No obstante, De la Cruz argumentó que CIDH señaló que la “sentencia constitucional 1010/2023 de diciembre del año pasado resuelve el problema de la reelección en Bolivia señalando que la reelección continua no puede ir en contra del artículo 168 de la Constitución Política del Estado de Bolivia”. ”Solamente puede repostularse por una sola vez, es decir, máximo de 10 años y no hay más”, remarcó.