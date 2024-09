Defensoría del Pueblo realiza seguimiento a caso de activista ambiental aprehendido tras una marcha de protesta en La Paz

La Defensoria del Pueblo en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), a través de la Delegación Defensorial Departamental de La Paz, verificó la situación de salud y de derechos del activista ambiental Juan Giacoman, quien fue aprehendido la noche del 11 de septiembre en cercanías de la plaza Murillo, acusado por la supuesta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.

Fuente: Prensa Defensoría del Pueblo

El Delegado Defensorial Departamental de La Paz, Francisco Rodríguez Mamani, informó que, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, la noche del miércoles 11 de septiembre personal de la Delegación se trasladó por inmediaciones de la plaza Murillo a objeto de verificar la aprehensión o arresto del activista, realizando las verificaciones tanto en la unidad Policial UTOP y FELCC sin resultados.

“En ambas instituciones, UTOP y FELCC, informaron que no tenían a ninguna persona arrestada ni aprehendida que hubiese sido trasladada a dichas oficinas, sin embargo, hoy por la mañana nuevamente nos constituimos con personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, evidenciando que el activista se encontraba en celdas de la FELCC y habría sido aprehendido a las 21:30 del 11 de septiembre, por la supuesta comisión del delito de destrucción y deterioro de bienes del Estado, asimismo refirió que fue trasladado a diferentes centros hospitalarios donde no recibió ninguna atención médica como consecuencia de que no había personal médico disponible”, informó Rodríguez.

La autoridad informó que hoy 12 de septiembre a horas 08:30, en presencia del personal defensorial se constituyó el médico forense del IDIF procediendo a la valoración médica correspondiente. Asimismo el medico del MNP, Dr Marco Quiroga, realizó una valoración medica al aprehendido evidenciando ocho impactos de perdigones en su espalda.

“Respecto a su situación legal, el aprehendido se encuentra a la espera de la audiencia de medidas cautelares y cuenta con abogado particular que habría asistido en su declaración informativa policial, la Defensoría del Pueblo participará de dicha audiencia con el objetivo de velar la no vulneración del debido proceso, así también se enviará los requerimientos correspondientes exigiendo a las autoridades las causas de la aprehensión, las lesiones que tiene en el cuerpo y la falta de atención médica oportuna”, sostuvo el Delegado Defensorial.

La noche del miércoles personal de la Defensoría del Pueblo verificó en las inmediaciones de la plaza Murillo aproximadamente 50 personas pertenecientes a la organización ambientalista «Legionarios», quienes organizaron una marcha de protesta por los incendios forestales registrados en el país, lugar donde fue aprehendido el activista ambiental, Juan Giacoman.