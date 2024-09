Del 21 de julio a la fecha, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, a través del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) logró comisar diferentes productos entre harina, papa y carnes de pollo y res por un valor de Bs 3 millones.

El viceministro del Lucha Contra el Contrabando, Amilcar Velásquez, informó que los operativos contra el contrabando fueron con comisos significativos de harina, carne de res y carne de pollo.

“Hay estos productos de primera necesidad arroz, azúcar, harina. Desde el 21 de julio a la fecha se han realizado comisos de 390 quintales de harina que estaban saliendo del país hacia Argentina. Carne de res y pollo, con salida a Perú, y papa”, detalló Velásquez.

Según una nota institucional de este viceministerio, a la fecha se incautaron 36 cabezas de ganado, con un valor de Bs 270.000; 26 canastillos de pollo por un valor de Bs 10.000; 300 cargas de papa equivalentes a Bs 165.000; 390 quintales (qq) de harina por un valor de Bs 156.000.

Además de 87 fardos de ropa usada y 17 vehículos entre medianos y pesados valuados en Bs300.000; y un camión incinerado con línea negra (artefactos electrónicos) valuado en Bs2 millones.

Velásquez añadió que estas tareas de interdicción y bloqueo, en algunos casos, se realizan con el fin de que estos productos no salgan a países vecinos. Explicó que, desde el concepto de lucha contra el contrabando, se esquematizó este trabajo en tres líneas para combatir este ilícito.

La primera línea, desplegada por CEO-LCC, está en la frontera de 2.150 kilómetros lineales, principalmente con las fronteras con Perú, Chile, Argentina y Paraguay. “En toda esa línea de frontera tenemos el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando que está desplegado en seis fuerzas de tarea conjunta; que a la vez tiene sus grupos”.

En la segunda línea, explicó que se tiene a la Aduana Nacional, que además dentro la institución se cuenta con personal militar, principalmente en los pasos aduaneros. “También tenemos patrullas de interdicción inmediata que están juntamente con la Aduana Nacional”

Indicó que la tercera línea está referida al mercando interno. “Hacemos tareas conjuntas de control y contrabando, justamente con el Viceministerio de Defensa del Usuario y Consumidor y otros viceministerios. Esa es la estrategia que estamos utilizando para la lucha contra el contrabando”, explicó.

En cuanto a los detenidos, la autoridad mencionó que no existen personas aprehendidas, debido a que cuando los contrabandistas son encontrados, ellos abandonan la mercancía junto con el vehículo para darse a la fuga. “Actualmente no tenemos, no contamos con personas que se están dedicando a este ilícito, seguramente, en las próximas operaciones que se tengan, se tendrá mejores resultados”.