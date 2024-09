Diego Barreto: «Es un plus para nosotros (jugadores) sentir el apoyo del hincha»

“Dentro del vestuario hay un ambiente de mucha felicidad . Sumamos nuestra segunda victoria al hilo; eso nos da mucha confianza y quiere decir que estamos cosechando el fruto del trabajo duro que realizamos día a día. Tanto en el Tahuichi como en Montero siempre va mucha gente a alentarnos. Casi todos los partidos jugamos con un buen marco de espectadores ; es un plus muy grande para nosotros”, indicó el volante paraguayo.

Finalmente, se refirió a los constantes recesos que tiene el torneo debido a las fechas FIFA. Aseguró que desearía tener más días ininterrumpidos de competencia. “Son muchos días de pausa; lastimosamente es así. Esperamos poder jugar el sábado para no perder este envión. Si no jugamos, no nos quedará más que trabajar al máximo para seguir en este camino”, sentenció.