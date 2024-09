Diputada Calisaya: “Nayar debería buscarse un esposo para sumar un hijo”

Continúan las polémicas declaraciones contra la diputada de CC, Luisa Nayar, tras expresar su desacuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

La diputada del MAS, Gloria Callisaya, arremetió contra la su colega de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar, y señaló que debería «buscarse un esposo para sumar un hijo» antes de opinar sobre el censo.

“Ella ya es mayor, debería buscarse un esposo, por lo menos, para aumentar uno, no solamente para criticar, ese análisis hay que hacer con todos nosotros”, afirmó la diputada arcista, Gloria Calisaya.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Gloria Callisaya, comentó a los medios de comunicación, que su padre tuvo 8 hijos, y ella solo 2, y que le cuestiona a su hija de 23 años, el por qué aun no ha tenido hijo con su novio.

También puede leer: Nayar responde a Del Castillo: «No espero disculpas, lo que necesitamos es un cambio»

“Ella tiene 23 años y le digo, cuándo con tu enamorado y ella me dice ‘mamá no estamos en eso, yo prefiero tener mi gatito, mi perrito y te voy a dar nietos perritos”, comentó Callisaya, indicando que no puede obligar a su hija, porque es otra era.

La diputada del MAS, aseguró que de uno años más adelante habrá en el país “más personas mayores y menos juventud; eso se está dando, y no tenemos que ‘alborotarnos’ como en Santa Cruz”.

El día de ayer, miércoles, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y la diputada del MAS, Deysi Choque, lanzaron duras críticas a la diputada Luisa Nayar, de 29 años de edad, e indicaron que no debería cuestionar los datos del Censo 2024, puesto que ella ‘no tenía ni un hijo’.

Al respecto al diputada de CC, Luisa Nayar, calificó al ministro de Gobierno como “ignorante, atrevido” y aseguró que esos comentarios vertidos contra su persona “hacen gala de su misoginia”.

«No espero disculpas, lo que necesitamos es un cambio», indicó la diputada Nayar en una entrevista en QNMP.