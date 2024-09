Diputada Luisa Nayar denuncia rechazo a la abrogación del paquete de leyes incendiarias

En una conferencia de prensa realizada el 19 de septiembre de 2024 en la Asamblea Legislativa, la diputada Luisa Nayar (Comunidad Ciudadana) denunció el rechazo del Movimiento al Socialismo (MAS) a la abrogación del paquete de leyes incendiarias.

Fuente: Prensa diputada Nayar

Estas leyes, según Nayar, promueven la devastación de los bosques, la fauna y las comunidades indígenas del oriente boliviano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La diputada acusó a los sectores “evistas” y “arcistas” del MAS de actuar en complicidad, manipulando los procedimientos legislativos: “El Movimiento al Socialismo solamente nos miente a través de la Cámara de Senadores con estas supuestas abrogaciones, pero luego instruye a sus parlamentarios evistas para que en Cámara de Diputados los proyectos de ley de abrogación a las malditas leyes incendiarias sean rechazados.”

Nayar criticó duramente la falacia de la división interna del MAS, afirmando que sus peleas son una farsa para el público: “Acabamos de ver que evistas y arcistas que salen en los medios de comunicación a agarrarse de las pichicas, como se dice, a insultarse de uno y otro lado, resulta ser que es todo una falacia, porque en los medios de comunicación se sacan los ojos, pero resulta ser que al final del día, en esta Asamblea Legislativa, evistas y arcistas aprueban en contubernio y rechazan también en complicidad.”

La diputada también denunció la existencia de una agenda común entre Evo Morales y Luis Arce, afirmando que ambos tienen el objetivo de destruir los recursos naturales y las comunidades indígenas del oriente boliviano: “Tanto Evo Morales como Luis Arce tienen una misma ideología política: tienen la idea fija de destruir Santa Cruz, la idea fija de destruir nuestros bosques, la idea fija de destruir nuestros animalitos, la idea fija de destruir nuestras comunidades indígenas del oriente boliviano.”

Nayar concluyó haciendo un llamado a la construcción de una alternativa sólida de cara a las elecciones de 2025, subrayando la necesidad de un cambio político en el país: “Bolivia no quiere más ecocidas, no quiere más corruptos, no quiere más fraudulentos, y nosotros vamos a estar acá firmes, siguiendo en nuestra línea de exigencia de abrogación de estas malditas leyes.”