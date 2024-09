=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Diputado Arispe: Se tiene un presidente y un ministro de Justicia que no saben redactar. Sobre la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que devolvió al gobierno las preguntas que envió para el referéndum, el diputado Gualberto Arispe, del bloque evista, afirmó que se tiene un presidente y un ministro de Justicia que no saben redactar. Aseguró que Bolivia no está en condiciones económicas para ir a una consulta popular. #parati#fyp #noticiasdebolivia #noticiastiktok #politica eju.tv #lapaz #bolivia #diputado

