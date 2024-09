Diputado Astorga califica de cobarde a Arias por proponer se reciba con banderas blancas a Evo

Astorga informó que este viernes se organizarán las plataformas ciudadanas para repudiar la marcha que partió de Caracollo.

eju.tv /Video: Tele Estrella

La Paz.- El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, calificó de cobarde y tibio al alcalde de La Paz, Iván Arias, por proponer que se reciba a la marcha encabezada por Evo Morales con banderas blancas cuando ingrese a la sede de gobierno.

“Hemos visto que la alcaldesa de El Alto declaró a Evo Morales persona no grata y el alcalde Arrias decide recibir con banderas blancas, a los delincuentes no se les puede recibir con banderas blancas, a los delincuentes hay que repudiarlos. No podemos permitir que puedan pasar a la sede de gobierno”, dijo Astorga al afirmar alcalde, demuestra que “es un político tibio y que prácticamente se está vendiendo al masismo”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas