Diputado Egüez: “El MAS privilegia su disputa interna mientras el país se incendia, además quieren bloquear”

El diputado Walthy Egüez, Creemos, reprochó, este jueves, la actitud de los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora y Evo Morales que privilegian sus conflictos partidarios internos por encima de las urgencias del país amenazando con bloqueos de carreteras.

Fuente: Prensa Creemos

“Ellos privilegian su disputa interna por mantener el poder y dejan de lado los grandes problemas que tenemos los ciudadanos. (..) estamos con el país prácticamente incendiado ¿y van a bloquear el país?

Esto ratifica que el MAS es un cáncer que debemos extirpar, la angurria de poder de ambos líderes nos están sumergiendo en una gran crisis productiva”, alertó.

También criticó que a pesar del evidente fracaso del modelo económico socialista el gobierno de Luis Arce no rectifique esa política de quiebra estatal, que fomenta la corrupción que no fomenta el trabajo, lo que explica por qué no saben dar soluciones a la crisis general que empieza a agravarse

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas