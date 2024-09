Dirigente denuncia que fue expulsado de los Interculturales arcistas por revelar corrupción de Alavi

Miguel Tancara, exsecretario de Juventudes, denunció este jueves que fue expulsado del Directorio de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB), afín al Gobierno, por denunciar presuntos hechos de corrupción que involucran al máximo dirigente de esa organización, Esteban Alavi.

Fuente: ANF

“Me da pena decir que, dentro de la Confederación, no solamente había habido el pez gordo del compañero Esteban Alavi, había habido otro que es el señor Jorge Choque, que es el mayor financiador de dirigentes. Viene a la Confederación a decir: yo he sacado como ejecutivo a Esteban Alavi, yo he financiado a tal persona. El que quiere ser el próximo ejecutivo tiene que hablar con Jorge Choque”, denunció Tancara a la ANF.

La CSCIOB es uno de los brazos operativos del gobierno de Luis Arce y forma parte del Pacto de Unidad “arcista”. Su máximo representante es Esteban Alavi, quien fue reelecto en 2023 en medio de pugnas internas del MAS.

De acuerdo a Tancara, fue sacado del Directorio porque denunció hechos de corrupción en un ampliado de la organización y se difundió por redes sociales; aseguró que tiene todas las pruebas en físico y los dará a conocer en los próximos días.

“Hemos denunciado que dentro de la Confederación nacional de los Interculturales hay actos de corrupción que son grandes. Dirigentes que cobran a nuestros jóvenes que quieren estudiar en las becas que son gratuitas. Dirigentes que cobran a los funcionarios públicos por uno, dos, hasta tres meses de sueldo; si no, porcentaje de cada mes, cuatro o cinco por ciento. Todo eso hemos denunciado”, precisó.