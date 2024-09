Dirigentes de San Martín niegan emboscada en Bajo Paraguá, pero reconocen asentamiento ilegal y se niegan a abandonar la reserva

Los dirigentes de la colonia San Martín negaron este sábado haber protagonizado una emboscada contra a una comisión que llegó a inspeccionar los desmontes realizados en el Área Protegida Municipal Bajo Paraguá, que está ubicada en el municipio de San Ignacio de Velasco, y aseguraron que no abandonarán los asentamientos, pese a que reconocieron que son ilegales.

“Son seis comunidades que tenemos dentro de la Reserva, de manera ilegal. Esos compañeros ya se han censado este año , que no define el territorio, sino que donde te pillan te censan”, precisó en una entrevista a la Radio Tv Familiar Online.

Rodríguez indicó que la colonia San Martín se creó en la década de 1990 con cuatro comunidades en la zona de Bajó Paraguá, cuando todavía no había sido declarara Área Protegida Municipal , por lo que nunca antes habían tenido conflictos por asentamientos ilegales.

Ahora San Martín tiene más de 7 mil habitantes en sus 39 comunidades, pero el dirigente aclara que no todos ellos se asentaron en la reserva , pues son unas cuantas personas de seis comunidades que ingresaron a la zona antes de que se la declare área protegida.

Rodríguez explicó que la Policía arrestó a varios campesinos de la colonia San Martín, pese a que ellos no estaban asentados en la reserva y los sacaron del lugar sin decirles a dónde los llevaban. Ante esta situación, 10 comunarios de la zona salieron a avisar a los familiares de los arrestados del operativo policial y se encontraron con la comisión de autoridades.

El dirigente dijo que no hubo intento de emboscada, pero admitió que hubo algunas amenazas entre la comisión y los 10 campesinos de San Martín.

“Ayer, en ningún momento mencionan los compañeros que hubo una emboscada. No estaban más de diez compañeros en esa zona ¿cómo van a hacer una emboscada con 10 compañeros? Si es que hubieran hecho una emboscada, se convocaba a los siete mil habitantes que tenemos en el distrito siete, según los datos del censo”, cuestionó.

Además, aseguró que los campesinos no provocaron los incendios en el Bajó Paragua. “El fuego más bien nos avasalló, llegó de dos frentes y tuvimos que combatirlos nosotros mismos, porque para pedir ayuda tardan en llegar y la gente que viene no conoce la zona y no sabe cómo combatir el fuego”, señaló.