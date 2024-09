Dmytro Kuleba presentó su renuncia como ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania

La decisión se dio a conocer un día después de que el portavoz del partido Servidor del Pueblo anunciara una remodelación del Ejecutivo, que afectaría a más del 50 por ciento de los miembros del gabinete

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, presentó su renuncia al cargo, según confirmó en horas de la mañana de este miércoles el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk.

“La Rada Suprema ha recibido una declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, D.I. Kuleba, sobre su dimisión”, escribió Stefanchuk, que anunció también que la renuncia de Kuleba será tratada en una de las próximas sesiones plenarias del Parlamento.

La renuncia se dio a conocer un día después de que el portavoz del partido Servidor del Pueblo anunciara una remodelación del Ejecutivo, que afectaría a más del 50 por ciento de los miembros del Consejo de Ministros.

Kuleba, de 43 años, era ministro de Exteriores desde 2020, y dirigió la diplomacia ucraniana durante toda la guerra.

Su renuncia viene después de que los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente presentaran su dimisión al Parlamento junto con el jefe del Fondo de Propiedad del Estado.

En agosto de 2023, tras rumores sobre su posible destitución, Kuleba afirmó en televisión nacional que no le preocupaba la posibilidad de ser removido del cargo.

“Trabajo, ningún puesto es permanente, y estoy totalmente tranquilo con todo”, comentó en ese momento. También añadió que dejaría el cargo bajo dos circunstancias: si el presidente se lo pidiera o si entrara en una contradicción fundamental con la política exterior que considerara inaceptable.

El medio Ukrainska Pravda informó este martes, citando fuentes anónimas, que se estaba considerando la destitución de Kuleba y que su posible reemplazo sería el viceministro de Exteriores, Andrii Sybiha.

El presidente Volodimir Zelensky ya había adelantado en marzo que los ucranianos podían esperar más cambios en el gobierno en el futuro, tras una reorganización de su círculo cercano.

En mayo, fueron destituidos el ministro de Infraestructura y viceprimer ministro para la Reconstrucción, Oleksandr Kubrakov, y el ministro de Agricultura, Mykola Solskyi.

La renuncia de Kuleba se produjo después de que al menos siete personas murieron y 35 resultaron heridas en un ataque nocturno en Lviv, según informó el alcalde de la ciudad, Andrii Sadovyi.

Entre los muertos había un niño y un trabajador médico y otros se encuentran en estado crítico, añadió.

Rusia responde

Entretanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que los cambios en el Gobierno de Ucrania no influirán “de ninguna manera” en las perspectivas de un proceso de negociación.

“No, esto no influirá de ninguna manera y no tiene nada que ver con las perspectivas de un proceso de negociación”, respondió Peskov, citado por la agencia oficial TASS, a una pregunta sobre la incidencia que podrían tener los cambios gubernamentales en Ucrania.