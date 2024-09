Edmundo González aterriza en Madrid para iniciar su exilio en España

El acoso del régimen de Maduro obligó al candidato opositor a refugiarse en la residencia de los embajadores de Países Bajos y luego de España. Su salida se produce tras una negociación en la que ha jugado un papel clave Zapatero

Daniel Lozano

Raúl Piña Enviado especial Mascate (Oman)

Marina Pina Madrid

Angélica Reinosa

El Gobierno español ha informado de que acogerá al opositor venezolano atlas

Fuente: El Mundo.es

El diplomático Edmundo González, vencedor en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, ha aterrizado minutos antes de las cuatro de la tarde en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, para iniciar su exilio en España.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó de madrugada la salida de Venezuela del candidato opositor a Nicolás Maduro y su llegada a nuestro país. «Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos», escribió Albares en la red social X.

Edmundo González, a solicitud suya, vuela hacia España en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El Gobierno de España está comprometido con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. — José Manuel Albares (@jmalbares) September 8, 2024

González, que ha viajado acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, ha sido recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo. A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo cuyo resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos.

La aeronave militar española, del modelo F900 Dassault Falcon, había hecho una primera escala en el aeropuerto Internacional de Las Américas, en Punta Caucedo, República Dominicana. Posteriormente el aparato también se ha detenido temporalmente en el aeropuerto portugués de Lajes, en la isla Terceira del archipiélago de las Azores. Y desde allí ha reemprendido el viaje que ha concluido en Torrejón.

Varios venezolanos se han acercado a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). «Vengo a darle la bienvenida a mi presidente. No me siento desilusionada, todo lo contrario. Estoy feliz de que desde afuera pueda hacer otras cosas. Tengo la certeza también de que la líder María Corina Machado sigue con fuerza y garra en Venezuela», dice Jasleni Pirela, venezolana que lleva siete años exiliada en España.

«Me morí cuando escuché que iba a venir y como vivo aquí en Torrejón, dije ‘tengo que venir’. Hay que darle la bienvenida a nuestro presidente. No me siento decepcionada. Esto no tiene por qué desanimarnos. Además, es un señor mayor y se merece estar aquí», opina Johanna Gorrín, diez años ya fuera de Venezuela, con su hijo de dos años en brazos.

Asilo político en España

La presión bolivariana obligó a Edmundo González a abandonar su lugar de resguardo desde que acabaran las elecciones para buscar refugio diplomático. El responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha revelado que Países Bajos también le ha dado apoyo. «Ante la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad, después de haber recibido hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre, el líder político y candidato presidencial Edmundo González, ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España», ha expresado Borrell.

Desde la residencia del embajador español en Caracas, se ha llevado a cabo una negociación a varias bandas donde una vez más el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel clave.

Pedro Sánchez ya adelantó en la mañana del sábado que Edmundo González es un «héroe» al que España no va a abandonar. España concederá al ex candidato presidencial de la oposición venezolana el asilo que ha solicitado. «Por supuesto, el Gobierno de España va a tramitar y conceder» [el derecho de asilo], dijo Albares.

El ministro español informó de que había hablado con González una vez que se encontraba ya abordo el avión de la Fuerza Aérea Española y que él le había trasladado su agradecimiento.

En el tira y afloja antes de abandonar Venezuela los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez llegaron a exigir al diplomático que reconociera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dio por ganador electoral a Nicolás Maduro tras el mayor fraude electoral de la Historia de América Latina. El opositor, por su lado, reclamó la libertad de los presos políticos, en torno a 1.700 tras la campaña de terror postelectoral. Los resultados de la negociación se conocerán en las próximas horas.

Entre los negociadores también ha destacado la figura del exdiputado Eudoro González, que pese a no formar parte del anillo más cercano a Edmundo se sumó a él al inicio de la campaña electoral. Se trataba de un dirigente bien visto por los hermanos Rodríguez y por Zapatero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv)

Pedro Sánchez se encontraba de camino a China para un visita diplomática de cuatro días arropado por una amplia delegación diplomática cuando se ha conocido la noticia. Durante su escala en Mascaste (Omán), el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado que González Urrutia viaja en un avión de la Fuerza Aérea Española junto a su esposa. «He podido hablar con él y me ha trasladado su agradecimiento. Le he reiterado el compromiso de España con la libertad y los derechos de los venezolanos».

El ministro ha querido aclarar que ha sido un contacto de González Urrutia con España, «sin un ofrecimiento previo». Además, ha asegurado que no ha habido negociación entre gobiernos y que no se ha producido en ningún momento una negociación «entre Sánchez y Maduro».

Según ha confirmado Albares, el líder opositor venezolano ha pasado un tiempo en la residencia de la Embajada española en Caracas. «La posición del Gobierno no cambia respecto a antes de la salida de Edmundo, reiteramos que se presenten las actas y no vamos a reconocer una victoria si eso no se produce. Vamos a estar ahí para conseguir un diálogo entre las partes».

Fuente: El Mundo.es