El alcalde Jhonny Torres no está de acuerdo con los resultados del Censo

El alcalde de Tarija, Jhonny Torres, no está de acuerdo con los datos del Censo, de acuerdo al índice de crecimiento poblacional, Bolivia está por debajo de Suiza, que es el primero en el mundo con crecimiento por debajo de 1%.

Del 2012 al 2024, Bolivia ha aumentado menos de un millón de habitantes en las regiones y ciudades, Tarija que creía que acercaba a los 300 mil habitantes, tiene 238 mil, expresó la autoridad en medio de incredulidad.

Si en 10 años el país aumentó un millón de personas, de 10 millones a 11 millones, un 10%, dividido entre 10 años, quiere decir que ha aumentado menos del 1% de población por año, observó la autoridad.

“Suiza es el país con menor tasa de natalidad del mundo, tiene una tasa de aumento de más del 1%, o sea, estamos por debajo de Suiza, es imposible que esto ocurra”, cuestionó al insistir que esto no puede ser de ninguna manera.

Tarija tiene 238 mil habitantes y San Lorenzo más de 37 mil, no puede ser, remarcó al precisar que no está de acuerdo con los datos del Censo en el orden nacional, departamental y municipal, “porque no puede ocurrir”.

Santa Cruz esperaba tener 4 millones de habitantes y tiene 3 millones 115 mil, se esperaba más de 12 millones en Bolivia y tiene solo más de 11 millones, insistió al indicar que las cifras del Censo no coinciden con los parámetros de los alcaldes.

Alcalde de Tarija, Jhonny Torres Terzo.

Con estos parámetros estas autoridades pueden darse cuenta de cuánta población manejan, Tarija Cercado tiene 54 mil escolares y estudiantes, si es así y cada uno de ellos tiene una familia de cuatro miembros, hay unos 280 mil habitantes, dedujo.

“Esto es controlado con el desayuno escolar”, acotó al indicar que si a diario se incorporan calles y otros aspectos en la administración municipal, que no se da abasto, se preguntó cómo es posible que haya un crecimiento menor al 1%.

“Qué ocurre aquí, algo ha pasado, porque los datos que tiene el municipio no son los datos que tiene el Censo”, remarcó el alcalde que como muchos no está de acuerdo con los resultados difundidos oficialmente el fin de semana.

LOS DATOS

El fin de semana el investigador Carlos Hugo Molina, declaró al mostrar su desacuerdo con los resultados del Censo, pidió a la prensa preguntar a los alcaldes sobre los resultados censales, ya que ellos tienen parámetros sobre su índice poblacional.

El fin de semana el alcalde de San Lorenzo, Asunción Ramos, mostró su satisfacción por los resultados del Censo y destacó el crecimiento que logró su municipio, ponderó el trabajo del INE y las cifras logradas.