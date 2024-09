El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que en los últimos tres meses se registró un incremento de más del 100% en las operaciones de compra y venta de Activos Virtuales (AV) a través de canales electrónicos de pago.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Entre enero y junio, el promedio mensual comercializado era de $us 7,6 millones, mientras que, entre julio y septiembre, el monto ascendió a $us 15,6 millones, por lo que en solo tres meses se logró un valor transado de $us 46,8 millones, dato que supera el total de los seis meses previos.

“El promedio prácticamente se duplica en más de un 100% en términos de valor”, afirmó Edwin Rojas, presidente del BCB, en conferencia de prensa.

En su criterio, esto se debe a una medida que el instituto emisor adoptó el 25 de junio para habilitar el uso de canales e instrumentos electrónicos de pago para las operaciones virtuales. En aquella oportunidad, una resolución de directorio permitió el pago a través de canales electrónicos.

Operaciones

En ese sentido, destacó que el número de operaciones con activos virtuales también incrementó significativamente.

Hasta junio, se habían registrado 932.000 operaciones con activos virtuales, pero solo en los últimos tres meses se registraron 1.123.000, lo que representa un incremento del 141%.

Asimismo, destacó que seis Entidades de Intermediación Financiera (EIF) adoptaron el uso de activos virtuales, lo que es un gran progreso para el país.

El presidente del BCB afirmó que el uso de activos virtuales permite la “modernización económica”, al mismo tiempo que fortalece, en su criterio, las actividades comerciales y financieras con el resto del mundo.

En ese sentido, afirmó que esta entidad se encargará de socializar y explicar cómo funcionan los activos virtuales, para que toda la población pueda acceder a sus beneficios y conocer sus riesgos.