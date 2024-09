El bidón de dos litros de combustible en Palos Blancos se revende hasta en Bs 30

El bidón de dos litros de combustible, ya sea de gasolina o diésel, es revendido hasta en Bs 30 en el municipio de Palos Blancos, ubicado en el norte del departamento de La Paz. Mientras que el galón de 30 litros tiene un costo de Bs 250.

Fila en la estación de servicio de Palos Blancos. Foto: ANF

La concejal Sonia Oliva, en declaraciones a la ANF, reveló que algunas personas compran combustible hasta dos veces en un día y posteriormente lo revenden a un costo más alto, consideró que esa situación es un factor para la escasez de carburantes en esa región.

“Hay personas que compran dos veces y lo revenden, por ejemplo, el bidón de dos litros está en 30 bolivianos y algunos venden en 25 o 20 bolivianos. El bidón de 30 litros lo revenden a 250 bolivianos, eso lo he comprobado porque he mandado que vayan a comprar y a raíz de eso está faltando (el combustible)”, informó.

En los últimos meses la distribución de combustible por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no es normal, los transportistas deben esperar por varias horas e incluso algunos deben dormir para adquirir diésel o gasolina.

En ese contexto, la funcionaria municipal afirmó que se realizaron controles para evitar la reventa, pero indicó que entre los mismos pobladores y autoridades vecinales se protegen y no hubo buenos resultados.

“Hemos tratado de controlar, entre la misma gente de aquí se camuflan, hay autoridades de la Fejuve, los presidentes de los barrios, conocen a quienes revenden. Nosotros no conocemos a todos, pero a los que conocemos hacemos controles”, manifestó.

A la vez, señaló que las personas que tienen vehículos indocumentados compran a los revendedores porque las estaciones de servicio no venden combustible a este tipo de motorizados.

“Aquellos que tienen movilidades “chutas” no pueden comprar de forma directa porque está prohibido. En Rurrenabaque pueden comprar de manera directa de los surtidores y no hay fila de personas con bidones, pero como aquí no está permitido por eso hay filas”, añadió.

Se normalizan las filas

Este medio evidenció una larga fila de motorizados y otra de personas con bidones en la estación de servicio que existe en ese municipio. Al respecto, la concejal aseguró que esa situación se normalizó y espera que el Gobierno pueda solucionar esa situación.

“Hay mucha preocupación, por lo que hemos visto en muchos las filas se han normalizado y estamos al pendiente de que la gasolina se distribuya de forma normal. En Palos Blancos vemos todos los días filas”, aseveró.

Dijo que los pobladores de los 18 distritos de esa región se abastecen de combustible de la única estación de servicio que está en Palos Blancos.

“El municipio es grande, tenemos 18 distritos y la gente que trabaja en el campo, los agricultores, vienen a comprar cuando se enteran que hay gasolina. Por eso nosotros tenemos que velar para que ellos puedan abastecerse de combustible”, puntualizó.

